21 Mar 2024 - 05:38- Kültür & Sanat G:

İddialı sinema filmi: "Dönüş"

Fark yaratan sinema filmlerine imza atan Sky Films ile Nar Film “Dönüş” adlı çok iddialı bir sinema filmine imza atıyor.

İddialı sinema filmi: "Dönüş" mask
İddialı sinema filmi: "Dönüş"
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Bol ödüllü yönetmenlerimizden Özcan Alper “ Dönüş” filmi için çekimlere başladı. Hayatla meselesi olan bir adamla yabancı bir kadının sıra dışı ilişkilerini ele alan “Dönüş” çok etkili bir yol filmi. İstanbul’dan yola çıkarak çekimlere başlayan Yönetmen Özcan Alper, tüm Karadeniz sahili boyunca anlatacak hikayesini.

Başrollerini oynadığı her karakterle büyük beğeni toplayan usta aktör Timuçin Esen’le genç kuşağın en başarılı kadın oyuncularından Leyla Tanlar’ın paylaştığı filmin yapımcılığına son yıllarda ürettiği projelerle fark yaratan Emre Oskay ile Soner Alper imza atıyor.

Özcan Alper filmin aynı zamanda senaryosunu eşi Lusin Dink ve Uğur Aydedim’le beraber kaleme aldı. “Dönüş” İstanbul'dan Gürcistan a uzanan imkansız bir aşkın hikayesi...

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21 Mar 2024 - 05:38 - Kültür & Sanat

Mahreç  Melisa Sapaz

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