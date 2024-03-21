İddialı sinema filmi: "Dönüş"

Bol ödüllü yönetmenlerimizden Özcan Alper “ Dönüş” filmi için çekimlere başladı. Hayatla meselesi olan bir adamla yabancı bir kadının sıra dışı ilişkilerini ele alan “Dönüş” çok etkili bir yol filmi. İstanbul’dan yola çıkarak çekimlere başlayan Yönetmen Özcan Alper, tüm Karadeniz sahili boyunca anlatacak hikayesini.
Başrollerini oynadığı her karakterle büyük beğeni toplayan usta aktör Timuçin Esen’le genç kuşağın en başarılı kadın oyuncularından Leyla Tanlar’ın paylaştığı filmin yapımcılığına son yıllarda ürettiği projelerle fark yaratan Emre Oskay ile Soner Alper imza atıyor.
Özcan Alper filmin aynı zamanda senaryosunu eşi Lusin Dink ve Uğur Aydedim’le beraber kaleme aldı. “Dönüş” İstanbul'dan Gürcistan a uzanan imkansız bir aşkın hikayesi...
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.