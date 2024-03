Türkiye'nin ilk komisyonsuz pazaryeri

.

The Clique, sadece alışveriş yapmakla kalmıyor, aynı zamanda modaya yön veren bir topluluk oluşturuyor. Mobil uygulaması aracılığıyla özel müşterilere stil danışmanlığı sunan The Clique, yerli tasarım giyim markalarının web sitesinde satışını gerçekleştiriyor. Ancak, bu platformu gerçekten benzersiz kılan şey, markaları destekleme misyonunda yatan komisyon olmaması! Evet, yanlış duymadınız, The Clique'ta markalar, ürünlerini satarken herhangi bir komisyon ödemiyorlar. Bu da markaların kârlarını artırmalarına ve büyümelerine olanak tanıyor.

The Clique'ın kurucusu ve YLL Mağazacılık Genel Müdürü Eylül Ögetürk Önemlitürk, platformlarının amacını şu sözlerle özetliyor: "Biz, markaların büyümesine destek olmak ve onlara daha geniş bir kitleye ulaşmaları için bir alan sağlamak istedik. Ancak bunu yaparken, onlardan komisyon talep etmek istemedik. Amacımız, sadece bir alışveriş platformu olmak değil, aynı zamanda markaların başarılarına ortak olmaktır."

Türkiye'nin modaya bakış açısını değiştiren bu devrimci platform, markalar ve tüketiciler arasında güçlü bir köprü kuruyor. The Clique, sadece bir alışveriş yeri değil, aynı zamanda moda endüstrisinin dönüşümüne liderlik eden bir hareketin parçası olma misyonunu taşıyor. Artık komisyon derdi olmadan moda dünyasında büyük adımlar atmanın tam zamanı!