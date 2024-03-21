Strategy dergisinin 29’uncu sayısı yayınlandı

Pandemi döneminde herkese açık, tamamı dijital ve ücretsiz olarak mobil cihazlara kolayca indirilebilen özelliğe sahip hâle getirilen Strategy dergisinin yeni sayısında önemli konular yer alıyor.

“Yarını Bugünden Okuyun” sloganıyla İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan Strategy dergisi, 29’uncu sayısının kapağında Türkiye’de olduğu kadar tüm dünyanın sorunu hâle gelen ekonomi ve çözüm tartışmalarını içeren “Ekonomide Tünelin Sonunda Işık Var mı?” başlığını taşıyor.

Strategy dergisinin yeni sayısı ekonominin yanı sıra teknolojik, sosyal ve çevresel konulara dair derinlemesine analizler ve görüşler de sunuyor. Derginin bu sayısında yenilenebilir enerji, yapay zekâ ve kıymetli madenlerin geleceği gibi önemli konular ele alıyor.

Strategy dergisinin yeni sayısına, Akfen Holding'in resmî internet sitesi üzerinden ya da https://bit.ly/AkfenStrategy29 linkinden ücretsiz olarak erişmek mümkün.

Yeni Sayının Öne Çıkan Haber Konuları:

Ekonomide Tünelin Sonunda Işık Var mı?

Küresel ve Türkiye ekonomisinin gelecek dönem beklentileri, alınan sert tedbirlerin etkileri ve ortodoks politikalara dönüşümün sonuçları

Türkiye’nin Ekonomisinde Asgari Ücret Etkisi

Asgari ücretin ekonomi üzerindeki etkileri ve enflasyona olan yansımaları

Kıymetli Madenlerde Gelecek Dönem

Altın ve diğer kıymetli madenlerin gelecekteki yeri ve ekonomideki rolü

Yapay Zekâda Yeni Adımlar

Yapay zekâ alanındaki son gelişmeler, yenilikler ve Türkiye'nin bu alandaki konumu

Katkıda Bulunan Yazarlar ve Konu Başlıkları:

Zeynep Aktaş

"Altın Mı Mevduat Mı?"

Saffet Emre Tonguç

"Bali’nin Yaşam Felsefesi: Gülümsemek En Güzel Makyaj

Selva Demiralp

"Merkez Bankası Para Politikasıyla Bizi Nasıl Bir 2024 Yılı Bekliyor?" - Türkiye'nin para politikası ve ekonomik beklentiler üzerine bir değerlendirme

Fatih Birol

"Yenilenebilir Enerjide Türkiye Ciddi Rol Oynayabilir"

Mahfi Eğilmez

"Asgari Ücret Artışı ve Enflasyona Etkisi"

Murat Akyol

“Seçimler Volatilite Yaratacak”

Yeni Sayıda Ayrıca:

Akfen Yenilenebilir Enerji ve Akfen GYO'nun uluslararası iklim değişikliği derecelendirme kuruluşu CDP'den aldığı yüksek notlar ve bu başarının perde arkası.

"Dünyayı Değiştiren Şirketler" başlığı altında, dünyayı olumlu yönde değiştiren şirketler ve projeler hakkında ilham verici hikâyeler.