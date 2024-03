Son başvuru tarihi 15 Nisan

“Minik Kelebekler Doğa için Çiziyor” temasıyla düzenlenen resim yarışmasında çocuklar kağıtlara hayallerini aktarıyor. Kazanan ilk 26 çocuk Kelebek Mobilya hediyelerinin sahibi olurken, eserleri ise Kelebek Mobilya mağazalarında sergilenecek.

Kelebek Mobilya, altıncı kez çocukları resim yapmaya davet ediyor. 15 yaşını doldurmayan tüm çocuklar başvuru adresinden (https://yarisma.kelebek.com/) yarışmaya katılabiliyor. Jüri tarafından dereceye giren 26 çocuğun eserleri ise belirlenen Kelebek Mobilya mağazalarında ziyaretçiler ile buluşacak.

Hayallerin kağıtlara aktarıldığı yarışmada malzeme ve teknik serbest olacak. Yarışmanın sonuçları 23 Nisan 2024 tarihinde Kelebek Mobilya sosyal medya hesaplarında ve yarisma.kelebek.com sitesinde duyurulacak. Hediyeler aynı gün sahipleriyle etkinlik sırasında buluşturulacak. Başvurular 15 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek. 15 Nisan 2024 saat 24.00’e kadar çizdikleri resimleri internet sitesinde bulunan formu doldurarak yükleyen ebeveyn ve çocuklar yarışmaya katılım hakkı kazanacak.

Kelebek Kids Resim Yarışması Ödülleri Neler?

1, 2, 3'üncüye The Land Of Legends Tatili (50.000 TL değerinde hediye çeki)

4, 5, 6’ncıya 3 Genç Odası (2 kapaklı dolap, çalışma masası alt modül, bazasız karyola şeklinde)

7, 8, 9, 10, 11’inciye dilediği Çalışma Masası (Üst Modül Hariç)

12, 13, 14, 15, 16’ncıya dilediği Kitaplık

17, 18, 19, 20, 21’inciye dilediği Halı

22, 23, 24, 25, 26’ncıya Abajur

** The Land Of Legends Tatil Hediyesine ilişkin detaylar aşağıda belirtilmiştir;

- 3 aileye sadece The Land Of Legends konaklamada geçerli olmak üzere 50.000 TL değerinde hediye çeki verilecektir. Konaklama rezervasyonunun yapılması talihliye aittir.

-Hediye çekini son kullanma tarihi: 31 Aralık 2024’tür.

- The Land Of Legends’a ulaşım giderleri talihliye aittir.

Detaylı bilgi ve katılım formu için https://yarisma.kelebek.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.