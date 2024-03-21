- Asayiş

Bursa'da kaza: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ana yola kontrolsüz çıkan minibüsün önce halk otobüsüne, ardından motosiklete çarptığı kazada 3 sürücü de yaralandı.

Bursa'da kaza: 3 yaralı
Bursa'da kaza: 3 yaralı
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Kaza, saat 19.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Egemen Sokak’tan Ertuğrulgazi Caddesi’ne kontrolsüz çıkan Halil İbrahim S. (69) yönetimindeki 16 P 7238 plakalı minibüs, Serkan A. (39) yönetimindeki 16 M 06100 plakalı halk otobüsüne, ardından da aynı istikamette ilerleyen Emre K. (23) yönetimindeki 16 BBC 678 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 3 aracın sürücüsü de yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücüler, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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21 Mar 2024 - 04:30 DHA Bursa/ İnegöl- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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