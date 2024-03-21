1974’te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türklerinin zulümden kurtarıldığını hatırlatan Murat Kurum, “Kıbrıs’ın Güneyinde Rum devleti varsa, Kuzeyinde de Türk devleti vardır. KKTC vardır. Bu hiçbir şekilde değişmedi, değişmeyecektir. Çünkü Kıbrıs, bizim milli davamızdır. Ve biz her zaman Kıbrıs Türk'ünün yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Murat Kurum 81 ilde yaptığı hizmetleri anlatarak, “Bu anlayışla ‘Sadece İstanbul’ diyerek, İstanbul’un sorunlarını çözmek için 1 Nisan’dan itibaren sahada olacağız” dedi.

Kurum, “İstanbul’u Türkiye Yüzyılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayal ettiği o muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak adımları kararlılıkla atacağız.” diyerek sözlerine devam etti.

Murat Kurum; “Eser siyaseti ve hizmet siyaseti yapacağız. Bu şehrin bekleyen sorunları var ve biz, evvela bu sorunlara köklü çözüm üretmek üzere geliyoruz. İstanbul’u afetlere karşı daha dirençli hale getirmek, olası bir depremi en az hasarla atlatabilmek için tüm planlarımızı uygulayacağız.” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.