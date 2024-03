Multi Türkiye’den anlamlı proje

Multi Türkiye Genel Müdürü Ertuğrul Acar, “Down sendromlu bireylerin istihdama ve sosyal yaşama katılımına destek vermenin önemli bir toplumsal sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Multi Türkiye olarak her bireyin eşit haklara ve fırsatlara sahip olmasını savunuyor, kapsayıcı bir toplum için çalışmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

MULTİ Türkiye, Dünya Down Sendromu Günü’nde çok anlamlı bir projeye daha imza atıyor. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) ve Türkiye Down Sendromu Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen “Fazlasıyla” isimli iletişim projesiyle, Down sendromlu bireyler ve dezavantajlı gruplar için Mart ayının tamamında alışveriş merkezlerinde sosyal fayda yaratılması hedefleniyor. Proje kapsamında Down sendromlu bireylerin kendilerini ifade edebilmelerine olanak sağlamak, toplumda farkındalık yaratmak ve sosyal yaşamın Down sendromlu bireylerde yaratacağı değişime dikkat çekmek için çekimleri alışveriş merkezinde yapılan iletişim filmleriyle, Multi Türkiye portföyündeki tüm alışveriş merkezlerinin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılarak milyonlarca kişinin bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

“Çeşitlilik ve kapsayıcılık politikamız gereği sorumluluklarımızın farkındayız”

Multi Türkiye Genel Müdürü Ertuğrul Acar, projeyle Down sendromu konusunda farkındalığa yönelik önemli bir adım atılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek şu açıklamalarda bulundu: “Down sendromlu bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemek, Multi olarak üzerimize düşen önemli bir toplumsal sorumluluktur. Çeşitlilik ve kapsayıcılık politikamız, herkes için eşit fırsatlar sağlama vizyonuyla şekillenmiştir. Ayrımcılığa karşı aktif bir duruş sergileyerek, farkındalık yaratmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.

Kurumsal sosyal sorumluluk raporumuzda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri doğrultusunda attığımız adımları somut olarak taahhüt ediyoruz. Down sendromu ve bu konudaki farkındalığın artırılması hususunda önemli çalışmalara imza atan ZİÇEV ve Türkiye Down Sendromu Derneği ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de bizlere heyecan ve mutluluk vermiştir. "Fazlasıyla" mottosuyla hayata geçirdiğimiz, Grafis-DDB’nin hazırlık sürecinde destek verdiği projede emeği geçen tüm paydaşlara ve değerli ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bu birliktelikle, daha kapsayıcı bir geleceğe katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz.”

Proje, Multi Türkiye’nin yönetimindeki İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Kayseri, Denizli, Aydın, Kapadokya, Erzurum, Gaziantep ve Manisa’da yer alan 13 alışveriş merkezinde eş zamanlı olarak hayata geçecek.

Down sendromlu bireylerin istihdamı destekleniyor

Proje kapsamında Multi Türkiye alışveriş merkezlerinde, ZİÇEV ve Türkiye Down Sendromu Derneği gönüllüleri, Down sendromlu bireyler ve aileleri bir araya gelerek on binlerce kişiyi Down sendromu ve Down sendromlu bireylere yönelik projeleriyle ilgili doğru şekilde bilgilendirme fırsatı yakalayacak.

Down sendromlu bireylere koçluk vererek iş arama ve çalışma hayatlarının devamlılığının sağlanması süreçlerinde destek sağlayan Türkiye Down Sendromu Derneği, Multi Türkiye’nin hayata geçirdiği bu proje ile istihdam alanında yürüttüğü çalışmaları geniş kitlelere aktarabilecek, Down sendromlu bireylerin istihdamına yönelik önemli mesajlarını da alışveriş merkezleri bünyesindeki lider firmalara ulaştırabilecek.

Down sendromlu bireyleri toplumsal hayata ve iş hayatına etkin şekilde dahil etmek, onları daha görünür kılarak bu konuda farkındalık yaratmak için gerçekleşecek proje kapsamında Down sendromunun bir hastalık değil genetik bir farklılık olduğunun da altı çizilmiş oluyor.

Multi Türkiye, Down sendromlu bireylerin vazgeçilmez hakları için mücadele eden ZİÇEV ve Türkiye Down Sendromu Derneği’ni destekliyor, “Bir aradaysak hayat fazlasıyla güzel” diyerek eşitlik ve farkındalık çağrısında bulunuyor.

