- Yaşam

Ayvalık Belediyesi’nden iftar yemeği

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ramazan ayı nedeniyle Ayvalık Belediyesi tarafından ilçenin en kalabalık mahallesi Aliçetinkaya’da gerçekleşen iftar yemeğine 5 bin vatandaş katıldı.

Ayvalık Belediyesi’nden iftar yemeği mask
Ayvalık Belediyesi’nden iftar yemeği
Ayvalık Belediyesi’nden iftar yemeği
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in eşi Canan Ergin ile katıldığı iftar yemeği Armutçuk Kapalı Pazaryeri’nde düzenlendi.
CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı’nın yanı sıra Ayvalık Belediye Meclis üyeleriyle, Ayvalık Ticaret Odası ve ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de hazır bulunduğu iftar yemeğinde, birbirinden leziz bir menü vatandaşlara ikram edildi.


İftar vaktine yakın vatandaşları selamlayan Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı kısa konuşmada, Aliçetinkaya Mahallesi’nde düzenledikleri organizasyona katılan herkese teşekkür etti. Birlik ve beraberlik duygularının yanı sıra ulvi hislerinin yaşandığı Ramazan ayının tüm vatandaşlara bolluk ve bereket getirmesini dileyen Başkan Ergin, iftar yemeğinde emeği geçen belediye personeline de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

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21 Mar 2024 - 04:00 Balikesir/ Ayvalik- Yaşam

Mahreç  Zehra Önen

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