- Asayiş

Siirt'te kaza: 3 yaralı

Siirt’in Tillo ilçesinde, patpat diye bilinen tarım aracının devrildiği kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. 

Siirt'te kaza: 3 yaralı mask
Siirt'te kaza: 3 yaralı
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Kaza, gece saatlerinde Tillo ilçesine bağlı Taşbalta köyü mevkisinde meydana geldi. Memduh B. (29) yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile Edibe B. ve İsmet B. yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Edibe B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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21 Mar 2024 - 03:03 DHA Siirt- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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