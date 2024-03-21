POCA, Fenerbahçe’nin sponsoru oldu

OYAK PORTFÖY Yönetimi ve United Payment’ın ortaklığı ile kurulan ve kullanıcılarının farklı finansal ihtiyaçlarına tek bir uygulamadan çözüm sunan dijital cüzdan POCA, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile ‘Şort Sponsorluğu’ sözleşmesine imza attı. POCA ve Fenerbahçe arasında imzalar, 20 Mart’ta, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda atıldı. Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi A. Sertaç Komsuoğlu ile POCA Yönetim Kurulu Üyesi Caner Özer ve POCA Genel Müdürü Cihan Çepni’nin imzaladığı sponsorluk sözleşmesi ile Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın oynayacağı maçlarda oyuncular, POCA logolu şortlarla sahneye çıkacak.

POCA Yönetim Kurulu Üyesi Caner Özer, yaptığı konuşmada, “Topluluğumuz ve grup şirketlerimizle birlikte, sporu desteklemeye ve ülkemizin bu alanda yeni başarılara imza atmasına katkı sunmaya devam ediyoruz. Fenerbahçe ile gerçekleştirdiğimiz bu yeni işbirliğinin takıma şans getirmesini diliyor, sporcularımızın yeni başarılarını birlikte coşkuyla kutlamayı yürekten temenni ediyorum” dedi.

Farklı finansal ihtiyaçları hızlı çözümlerle tek bir uygulamada sunuyor

POCA Genel Müdürü Cihan Çepni ise şunları söyledi: “En yenilikçi dijital cüzdan POCA olarak, kurulduğumuz 2022 yılından bu yana tüketicilerin farklı finansal ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunarken, pek çok ilklere de imza atmaya devam ediyoruz. OYAK PORTFÖY Yönetimi ve United Payment’ın değerli ortaklığıyla faaliyet gösteren POCA olarak, kullanıcılarımıza, tek bir uygulama üzerinden para transferi, dijital kart ve yatırım işleri, fatura ödeme, sigorta ve QR işlemlerinde ayrıcalıklı bir dünyanın kapılarını açıyoruz. Finansal teknoloji alanında sürdürdüğümüz bu yolculuğumuzda, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın ‘Şort Sponsorluğu’nu üstlenerek yeni bir başlangıca imza atıyoruz. İşbirliğimizin uzun yıllar boyunca devam etmesini diliyor, tüm Fenerbahçe camiasına bir kez daha teşekkür ediyorum.”