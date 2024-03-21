Aysu Türkoğlu yeni rekora imza attı

23 yaşındaki Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, 2022 yılında 60 kilometrelik Manş Kanalı parkurunu 16 saat 28 dakikada geçerek adeta bir efsaneye imza atan en genç Türk sporcusu olmuş, ardından 40 kilometrelik İrlanda-İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yaklaşık 11 saat 48 dakika 19 saniyede yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu unvanını almıştı. Yüzücü, 20 Mart'ta Yeni Zelenda Cook Strait Geçişi için Wellington'a 13.8 derecelik suda güçlü akıntılarına karşı mücadele ederek 23 kilometrelik zorlu bir parkuru gece saatlerinde yüzerek yeni bir rekora imza attı. Türk ultra maraton sporcusu Aysu Türkoğlu, “Oceans Seven” kanallarını 5 sene içerisinde tamamlayarak Guinness rekorunu da kırmayı hedefliyor.



Türk ultra maraton sporcusu 23 yaşındaki Aysu Türkoğlu, 20 Mart'ta Yeni Zelenda Cook Strait Geçişi için Wellington'a 13,8 derecelik suda güçlü akıntılarına karşı mücadele ederek 23 kilometrelik zorlu bir parkuru gece saatlerinde 7 saat 21 dakika 40 saniye sürede yüzerek yeni bir rekora imza attı. Aysu Türkoğlu'na Cook Strait Geçişi için daha önce Kuzey Kanalı'nda destek veren ve crew ekibinde bulunan Menajeri Nesli Özel ve açık su yüzücüsü Murat Öz eşlik etti.



2022 yılında 60 kilometrelik Manş Kanalı parkurunu 16 saat 28 dakikada geçerek “en genç Türk sporcusu” olmuş, ardından 40 kilometrelik İrlanda-İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yaklaşık 11 saat 48 dakika 19 saniyede yüzerek geçen “ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu” unvanını almıştı.



Yüzme dünyasında “Oceans Seven” etkinliği yedi benzersiz ve zorlu deniz koşulunda yüzücüleri sınıyor. Aysu'nun ve sarsılmaz kararlılığının, bu yeni zorlukla da doğrudan yüzleşerek başarı sağlayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Aysu Türkoğlu, “Oceans Sevens” kanallarını 5 sene içerisinde tamamlayarak Guinness rekorunu da kırmayı hedefliyor.



2024 yılında 3 geçiş

Aysu Türkoğlu, Cook Strait Geçişi ardından bu yıl Haziran'da 22 Bridges Manathan (48 km) ve Eylül ayında Catalina (30-35 km) kanallarını geçmek için hazırlıklara başladığını duyurdu. Bu geçişleri tamamladığı takdirde aynı zamanda Triple Crown unvanının da sahibi olan en genç Türk yüzücü olarak başarılarını taçlandıracak.



Aysu soğuğa dayanıklılık antrenmanları için kışın karlar, yazın da buz dolu küvet içinde yatıyor

Aysu, bu cesur girişim için aylar süren zorlu bir hazırlık ve sıkı bir eğitim süreci geçirdi. Manş Denizi ve Kuzey Kanalı zaferi sırasında edindiği paha biçilmez deneyimlerden yararlanan Aysu, daha da zorlu zaferler elde etme arayışında becerilerini ve metanetini titizlikle geliştirdi.



Aysu, karşı karşıya olduğu muazzam risklerin farkında. Ancak bu tür sınavların üstesinden gelmenin fiziksel ve zihinsel sınırlarını benzersiz yüksekliklere taşıyacağını da biliyor. Yeni Zelanda parkuru öncesinde geçtiğimiz kış günün yarısını yüzerek geçiren Aysu, Strait geçişinde ayrıca köpek balıklarına da meydan okumak zorundaydı. Bu nedenle rekortmen yüzücü önünde ve arkasında köpek balıklarını uzaklaştırma amaçlı düzeneği olan teknenin yakınında kalarak yüzüşünü tamamladı.



Aysu Türkoğlu Cook Strait geçişini tamamlarken hava sıcaklığı 14-15 derece arasında seyretti. Yüzücü müthiş bir kararlılıkla soğuğa dayanıklılık antrenmanlarını yepyeni bir seviyeye taşıyacak şekilde çalıştı. Aysu her yıl mükemmellik arayışında buzlu sularda saatlerce yüzüyor, haftanın altı günü doğa koşullarına göğüs geriyor ve sıkı bir kuvvet antrenmanı yapıyor. Ancak Aysu için bu yolculuğun özü salt fizikselliğin ötesine geçiyor. Kendisinin de ifade ettiği gibi, "Psikolojik ve zihinsel gücünüz ne kadar yüksekse, kanal geçişinde elde edebileceğiniz performans da o kadar yüksek olur. Bu nedenle, psikolojik yeterliliğiniz fiziksel yeterliliğiniz kadar önemli."



Aysu Türkoğlu her kulaç atışında, güçlüklerden yılmayan insan ruhunu örneklerken, hayallerin ve özlemlerin sınır tanımadığını kanıtlıyor. Aysu'nun yolculuğu, azmin ve kendine olan inancın gücünün bir kanıtı olarak, gelecek nesillere yüzücüler ve maceracılar için ilham kaynağı oluyor.





Aysu Türkoğlu hakkında



2 Mayıs 2001 tarihinde Bodrum'da dünyaya gelen ve 2019 yılında Bodrum Fen Bilimleri Lisesinden mezun olan Aysu Türkoğlu yüzmeye olan tutkusundan güç alarak, engelleri aşmaya ve su sporları dünyasında yeni ölçütler belirlemeye devam etmektedir. Ablasını örnek alan Aysu yüzmeye, ilk olarak 7 yaşında Bodrum Spor Yüzme Kulübü'nde başladı. İlk katılmış olduğu uluslararası Aquamasters yüzme yarışmasında 6 Km'lik parkurda kadınlar klasman 1.si oldu. 14 yıldır profesyonel yüzücü olan Aysu, yüzme dalında sayısız ödül sahibidir. 2022 Temmuz ayının 29'u 30'a bağlayan gecesinde İngiltere ile Fransa arasında bulunan Manş Denizini 16 saat 28 dakika ve 60 kilometre yüzerek geçen en genç Türk sporcusu, 40 kilometrelik İrlanda-İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yaklaşık 11 saat 48 dakika 19 saniyede yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu unvanını almıştı.



Oceans Seven hakkında



Oceans Seven etkinliği, dünyanın dört bir yanındaki su kanallarının veya geçitlerinin tek başına ve yardımsız olarak geçilmesinden oluşmaktadır. Zorlu koşullara sahip parkurları şöyle belirlenmiştir: Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki 35 km'lik Kuzey Kanalı; Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası ile Güney Adası arasındaki 23 km'lik Cook Boğazı; Hawaii Eyaleti'ndeki Oahu ve Molokai Adaları arasındaki 42 km'lik Molokai Kanalı; İngiltere ile Fransa arasındaki 33,5 km'lik Manş Kanalı; Catalina Adası ile Güney Kaliforniya anakarası arasındaki 32,3 km'lik Catalina Kanalı; Japonya'daki Honshu ve Hokkaido adaları arasındaki 19,5 km'lik Tsugaru Kanalı ve Avrupa (İspanya) ile Afrika (Fas) arasındaki 14,4 km'lik Cebelitarık Boğazı.