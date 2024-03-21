21 Mar 2024 - 02:05- Gündem G:

Valilikten darp iddiasıyla ilgili açıklama

Diyabarkır Valiliği, motosikletli Yunus polislerine çarpıp kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz araç sürücüsünün darbedildiği iddialarıyla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Valilikten darp iddiasıyla ilgili açıklama mask

Kayapınar ilçesi Fırat bulvarında motosikletli Yunus polislerine çarparak kaçan ve gözaltına alınıp emniyete götürüldüğü sırada polislerin kendisini darbettiğini iddia eden 17 yaşındaki E.E. hakkında, Diyarbakır Valiliği’nce açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtilerek, “20.03.2024 günü Kayapınar Fırat Bulvarında bir araç, Motosikletli Yunus personeline çarparak kaçmıştır. Olaya karışan araç sürücüsü ve bir şahıs yakalanmış, bir şahıs da aranmaktadır. Yunus personeli basit tıbbi müdahale (BTM) ile giderilebilir şekilde yaralanmış ve taburcu olmuştur. Ehliyetsiz yaşı küçük şahıslardan 2007 doğumlu R.M. de kazadan mütevellit herhangi bir yaralanma söz konusu değildir. 2007 doğumlu E.E.'nin baş kısmında basit tıbbi müdahale ile giderilebilir, birkaç kesi ve yüzeysel çizik şeklinde rapor verilmiş ve taburcu olmuştur. Kaza sonrasında olay yerinden kaçan E.E., yakalama ve Çocuk Şubeye getirilme esnasında polisler tarafından darp edildiğini iddia etmekte olup, konu hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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21 Mar 2024 - 02:05 DHA Diyarbakir- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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