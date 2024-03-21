Dere yatağına düşen Zilan, yaşamını yitirdi

Olay, akşam saatlerinde Şirvan ilçesi Binakır mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, Zilan İmaç, oyun oynarken dengesini kaybedip, evlerinin önünden geçen dere yatağına düştü. Bir süre Zilan'dan haber alamayan yakınları, yaptıkları aramada küçük çocuğu dere yatağında hareketsiz buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Küçük Zilan, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şirvan Entegre Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.