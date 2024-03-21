"Tarihi yarımadayı moda merkezi yapacağız"

"BİZİM MARKALARIMIZI BÜYÜTMEMİZ VE TÜM DÜNYAYA İSMİNİ DUYURMAMIZ LAZIM"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Şişli'de bulunan Birleşmiş Markalar Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaret programında Kurum'a Türkiye'nin önde gelen markalarının temsilcileri eşlik etti. Programda yaptığı konuşmasına Birleşmiş Markalar Derneği'nin çok önemli bir iş yaptığını belirterek başlayan Kurum, "Bu yapmış olduğunuz işi, aslında ülkemizde üretimin, istihdamın ayakta kalması adına öne çıkartmalıyız. En önemli adım, marka olabilmek, marka değerini koruyabilmek. Aslında bu konu fabrikadan daha önemli hale geldi. Nitekim bugün bazı markalarımız dahi Türkiye'de, dünyanın birçok ülkesinde satış yaparken, fabrikaları burada ama yurt dışında devam ediyor. Burada üretim için altyapı olmasına rağmen, biraz da böyle markayı büyütünce hemen yurt dışına da satma hevesimiz var. Yani gelsin yurt dışından bir yatırımcı alsın gibi bir bakış açımız da var. Aslolan markalaşmadır. Derneğin adı da zaten bu. Bizim bu markalaşmadaki derneğin adı zaten. Bu değerli markaları korumamız, çoğaltmamız, büyütmemiz ve tüm dünyada bu markaların bana göre isminin daha da duyulması, burada markalarımızı büyütmemiz ve korumamız lazım" dedi.

"TÜM DÜNYAYA DUYURACAK BİR ÇALIŞMAYI YÜRÜTMEMİZ LAZIM"

İstanbul'da gerekli altyapıyı oluşturacaklarını söyleyen Kurum, "İşte derneğimiz 46 üyeyle başlamış, 511 üye markası var. Dolayısıyla bu 511 marka bile olsa bence yeterli. 511'i en azından bizim tüm dünyada ismini duyuracak bir çalışmayı yürütmemiz lazım. Bu şekilde marka olabileceğimizi düşünüyorum" dedi. Ayrıca BMD üyelerinin caddelerin çoğaltılması yönündeki isteklerini iletmesi üzerine ise Kurum, "İstanbul'da gerçekten, üretimi, istihdamı artırmak istiyorsak, ülkemizde sadece sorun sokak değil bence. Yani sokak bu işin bence küçük bir parçası. Yani sokağı her türlü yaparız" diyerek talepleri karşılayacaklarını söyledi.

"TARİHİ YARIMADAYI MODA MERKEZİ YAPACAĞIZ"

Tarihi yarımadayı moda merkezi haline getireceklerini ifade eden Kurum, "Benim hayalim orası canlansın. Dükkanlar olsun. Oraya gelen turistler, bizim markamızı artık iyice öğrensin, yaşasın orada ve satın alsın. Tüm dünyaya bu markayı, markalaşmayı biz BMD ve Türkiye olarak yayalım istiyorum bu bakış açısını. Ben bunun için çalışacağım" diyerek sözlerine tamamladı.