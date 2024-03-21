Disiplin sevkleri haftaya kaldı

Genelde haftanın maçlarının sevkleri Salı günleri yapılırken; şiddetli olayların olduğu Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasının dosyası henüz tamamlanamadı. Hukuk kurulunun çok fazla detayı bulunan olayları tekrar tekrar inceleyip, videoları ise defalarca izleyip notlar aldığı ve bu mücadele ile ilgili disiplin sevklerinin haftaya tamamlanacağı belirtildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.