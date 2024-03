Bakan Koca Konya'da konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iftar sonrasında Cihanbeyli ilçesinde seçim koordinasyon merkezinde partililerle buluştu. Burada konuşan Koca, “22 yıldır Türkiye'de Siyaset milletin başına dert açmamış, derdine çare olmuştur. 22 yıldır Türkiye'de özellikle hükümetler halkın gerisinde kalmamış, halka ufuk açmıştır. Ve 22 yıldan bu yana hasar döneminden eser dönemine geçildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eser dönemi her geçen gün ilerlemeye devam ediyor. Ve bu doğrultuda biz de hizmet etmek için gayret sarf ediyoruz. 10 gün sonra önemli bir gün var. Özellikle bu dönemde bir ve beraber olmalıyız. Güç birliği içinde olmalıyız. Her birimizin farklı düşünceleri olabilir. Bu farklılık bir zenginliğimiz. Her birimizin rengi farklı olabilir. Ve rengimizi bu önümüzdeki dönemde göstermek istiyoruz da olabilir. Buna saygımız var. Bundan dolayı da renginizi gösterdiniz diye tercihinizi farklı yaptınız diye hizmette herhangi bir aksama söz konusu olmaz. Talebinizde herhangi bir aksama söz konusu olmaz. Heyecanımızda herhangi bir azalma söz konusu olmaz. Ama etki gücümüzün daha da artması için hedef birliğinin sağlanması için bir ve beraber olmalıyız.” dedi.