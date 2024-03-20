- Yaşam

Evlerinde ölü bulundular

Kayseri Develi'de, Nezir (74) ve Hüsne Güçlü (73) çifti evlerinde ölü bulundu.

Evlerinde ölü bulundular mask

Olay, Develi ilçesi Köseler Mahallesi’nde meydana geldi. Nezir ve Hüsne Güçlü çiftinden haber alamayan komşuları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve giren ekipler çifti hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nezir ve Hüsne Güçlü çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Güçlü çiftinin cenazeleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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20 Mar 2024 - 22:36 DHA Kayseri- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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