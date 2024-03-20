Evlerinde ölü bulundular

Olay, Develi ilçesi Köseler Mahallesi’nde meydana geldi. Nezir ve Hüsne Güçlü çiftinden haber alamayan komşuları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve giren ekipler çifti hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nezir ve Hüsne Güçlü çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Güçlü çiftinin cenazeleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.