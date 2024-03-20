1 milyon 161 bin ton şeker üretimi

Burada konuşan Bakan Yumaklı, bir ülkede hür ve özgür bir şekilde bir araya gelerek toplumda; bir lokma ekmeği, bir çorbayı paylaşabilmenin kıymetini herhalde şu anda dünyada farklı coğrafyalarda zulüm altındaki insanlar kadar bilenlerin olmadığını kaydederek, "Bizler şükredelim ki hür bir şekilde hayat yaşadığımız bu mübarek ülkede bir araya gelerek hayatın anını paylaşabiliyoruz. Bunları sağlamak için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizler günün her anını değerlendirmek üzere Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Görevi devir aldığımız andan itibaren yaklaşık 60 şehre gittik. Oradaki bütün kardeşlerimizin sizlerden, bizlerden hiçbir farkı yok. Bizlerin bir arada yaşamasına sebep olacak da gelecek nesillerin de aynı duygularla, aynı hislerle beraber olmasına sebep olacak da yine bizim ülkemizin gücüdür, kuvvetidir. Sizlerin hani hep söylendiği gibi bir olmaya, iri olmaya diri olmaya hep beraber Türkiye olmaya kararlılığınızdır. Bunlar olurken 28 Mayıs seçimlerine kadar ve o seçimler de dahil olmak üzere hepimiz, bütün Türkiye'de aslında gerçekle, gerçek olmayanın, doğruyla yanlışın bizlere farklı formatlarda dayatıldığını gördük" diye konuştu.

'Çünkü eğer o uyumlu ahenkli çalışma olmazsa bir tarafını her zaman için eksik kalıyor'

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin ne kadar önemli olduğuna dair bir anı anlatan Bakan Yumaklı, şöyle dedi:

"28 Mayıs akşamı Sayın Cumhurbaşkanımızın balkon konuşmasında söylediği şey; 2 ya da 3'üncü dakikasında şunu söyledi; 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz ancak hedefimiz 31 Mart'taki yerel seçimler' Sebebi ne? Çünkü eğer o uyumlu ahenkli çalışma olmazsa bir tarafını her zaman için eksik kalıyor. Bunu bugün gittiğimiz Altındağ'ın mahallelerinde de gördük. Dün akşam Haymana'da gördük. Ben sizler için günde 5 saat bile uyumayan bir Cumhurbaşkanının yanında onunla birlikte olan bir yol arkadaşıyım."

Samet ÖKSÜZ/ ANKARA,