T.C. ANKARA BATISULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU 2023/42 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/42 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT ATATÜRK Mahalle/Köy, 500 Ada, 10 Parsel, 9 Nolu Bağımsız Bölüm Ana taşınmaz: Bina ana girişi İstiklal caddesi üzerinden sağ cepheden zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Bina dış cepheleri mantolama üzeri dış cephe boyası ile boyalıdır. Pencere kenarları sövelidir. Bina giriş kapısı Demir Ferforje doğramalı, rüzgarlığı Ahşap doğramalıdır Bina girişi zemini, merdivenler basamakları ve kat holleri mermer kaplı, duvarları 1,2m. mermer üstü fasarit boyalıdır. Zemin katta 2 dükkan, 1 mesken normal katlarda 4'er adet mesken olmak üzere toplam 19 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Asansörlüdür. Bina yaklaşık olarak 12-15 yıllık olduğu tespit edilmiştir. Bina Kuş uçuşu yaklaşık olarak; Yenikent Kapalı Pazar alanına 50m, Sincan Belediyesi Ek Hizmet Binasına 300m,Ankara-Ayaş yoluna 370 metre,, Yenikent Sanayisine 1500m. Mesafededir. Bölgede elektrik, su, yol, kanalizasyon, otobüs gibi her türlü belediye hizmeti mevcuttur. Daire 2. Katta yer almakta olup, Bina giriş kapısına göre sol tarafta ön ve yan cephelidir. Daire; giriş holü-koridor+salon+3 oda+mutfak+banyo+Wc + 2 adet balkondan oluşmaktadır Daire giriş kapısı çelik, iç kapılar hazır panel, pencereler PVC doğramalıdır. Antre, mutfak ve balkon zeminleri seramik yapılı, odalar ve salon zemini laminat yapılıdır. Duvarlar alçı sıva üzeri boyalı, tavanlar boyalı ve kartonpiyer yapılıdır. Mutfakta; tezgahi mermer, suntalam kapaklı alt ve üst dolaplar bulunmaktadır. Banyoda; zemin ve duvarlar seramik yapılı olup, ayaklı lavabo, klozet ve duş-bataryalıdır. WC' de zemin ve duvarlar seramik yapılı olup, hela taşlı ve lavaboludur. Dairenin ısınma sistemi doğalgaz kombilidir. Dairenin net kullanım alanı; Mimari Projede 96,07 m2 olduğu belirtilmiştir. Keşif tarihi itibariyle ikamet edilmektedir.

Adresi : Yenikent Atatürk Mah. 500 Ada 10 Parsel 9 Nolu Bağımsız Bölüm. Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 96 m2

Arsa Payı : 192/4092

İmar Durumu :Bina ayrık nizam, betonarme karkas, Bodrum kat + zemin + 4 normal katlıdır.

Kıymeti : 1.900.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/06/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/06/2024 - 13:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.