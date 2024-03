İLANEN TEBLİGAT

1- Tebliğ Çıkarma Merci : Çankaya Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman

Müdürlüğü

2- Tebliğ Olunacak Firma Adı ve Adresi : Yeni A.G. Bilgisayar Kırtasiye Danışmanlık Makine Müh. İnş. Org. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Hitit V.D.-6620643519)

3- Tebliğ Olunacak Evrakın Özeti : İzlenebilirlik

4- Tebliğin Konusu : İstanbul İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlilerince Ertuğrulgazi Mah. Aydos Cad. No:146/A Pendik/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Sultan ÖZTÜRK-Özmar Market işletmesinde yapılan resmi kontrol sonucunda; etiketinde üretici işletme bilgileri bulunmayan (üretici adı, adresi, işletme kayıt numarası) 09 parti numaralı ve 09.2025 tavsiye edilen tüketim tarihli "Naturel Sızma Zeytinyağı" ürününün tespit edildiği, söz konusu ürünün Çankaya Mah. Cinnah Cad. No:67/69 İç Kapı No:5 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Yeni Ag Bilgisayar Danışmanlık Tekstil Ambalaj Promosyon İnşaat Organizasyon İth. İhr. San.ve Tic. Ltd. Şti. ünvanlı işletmeden satın alındığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Yeni Ag Bilgisayar Danışmanlık Tekstil Ambalaj Promosyon İnşaat Organizasyon İth. İhr. San.ve Tic. Ltd. Şti. ünvanlı işletmede söz konusu "Naturel Sızma Zeytinyağı" ürünü ile ilgili olarak izlenebilirlik resmi kontrolü yapılarak denetim sonucunda mevzuat gereğince işlemlerin uygulanması istenmiştir.

İlgili ürünün beyan edilmiş faturasında ‘’Çankaya Mah. Cinnah Cad. No:67/69 İç kapı No:5 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan ‘’Yeni AG Bilgisayar Kırt. Teks. Dan. Makine Müh. İnş. Org. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’’ ünvanlı işletmeden alındığı tespit edilmiş ve tarafımızdan izlenebilirliğin sağlanması talep edilmiştir. Ancak bahsi geçen adreste ve gerek Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı gerekse Ankara Ticaret Odasından gelen bilgilere istinaden yapılan kontrollerde bahsi geçen işletmenize ulaşılamamış ve izlenebilirlik sağlanamamıştır.

İzlenebilirliğin sağlanması amacıyla bu yazının tebliğ tarihinden itibaren yasal süre olan 7(yedi) gün içerisinde ürüne ait fatura, irsaliye v.b. evrakların İlçe Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. Belirtilen evrakların ibraz edilmemesi durumunda 5996 sayılı kanun kapsamında yasal işlem uygulanacaktır.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 52. maddesi uyarınca, bu ilanen tebligat son yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün sonunda tebligatın muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.