Trabzon'daki olaylı maçta 5 tutuklama

Olaylarda sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ile Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Fenerbahçe'nin kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran Oğuzhan Bulut, ‘Basit yaralamaya teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Korner direği silah sayıldı
2’nci Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılanlar arasında yer alan taraftarlardan Engin Taşkın ise girdiği yeşil sahada sarı lacivertli oyunculara doğru koştuğu elindeki korner direği ise silah sayıldı. Taşkın, ‘Silahlı basit yaralamaya teşebbüs’ suçundan tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.