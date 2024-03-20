Fatih Erbakan'dan 'iktidar' yorumu

Fatih Erbakan seçim çalışması kapsamında Afyonkarahisar'a bağlı Bolvadin ilçesine geldi. Babası Necmettin Erbakan'ın manevi hocası olarak da bilinen Yörükzade Ahmet Fevzi Efendi'nin kabrini ziyaret eden Fatih Erbakan, dua etti. Daha sonra kent merkezine doğru ilerleyen seçim otobüsünde halkı selamlayan Erbakan, Bolvadin'de Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı. Burada konuşan Erbakan, 1994 ruhunu yeniden canlandırmak için 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde partisine destek istedi. Afyonkarahisar'da Milli Görüş sancağını en yükseklere taşıyacaklarını vurgulayan Erbakan, "Bolvadin, Afyonkarahisar ve tüm Türkiye'nin kalkınması, yaşanabilir Türkiye'nin, yeniden büyük Türkiye'nin bir an evvel kurulabilmesi, yine Milli Görüş ruhunun iktidar olmasına, Yeniden Refah Partisi'nin iş başına gelmesine, rahmetli Erbakan Hocamızın anlayışının yeniden hakim olmasına bağlıdır. Önce 31 Mart'ta Bolvadin ve Afyonkarahisar belediyesinde ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız. Arkasından da o belediye hizmetlerimizle 2028'de Yeniden Refah Partisi'ni iktidar yapacağız. Sizlerin desteğiyle, Erbakan Hocamıza, Milli Görüş'e olan vefanızla, Cenabıallah'ın izniyle Bolvadin'de 1 Nisan'da ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız" dedi.

'Türkiye'yi yeniden imar edeceğiz'

Ahlaklı belediyeciliğin tarifini de yapan Erbakan, "Ahlaklı belediyecilik demek, belediye bütçesinin denk olması demek. Lükse, israfa, şatafata yer olmaması demektir. Borç ve faizin belediyenin kapısından girmemesi demektir. Yine belediye kapısından içeriye rüşvetin asla ve asla girmemesi demektir. Milli Görüş ve ahlaklı belediyecilikle Afyon'un, Bolvadin'in derdine derman olacağız. Ahlaklı belediyecilikle rantçı belediyeciliğin farkı nedir? Ahlaklı belediyecilikte, belediye başkanı makamını milletin derdine derman olarak, millete hizmet ederek, Cenabıallah'ın rızasının kazanılacağı bir ibadet makamı olarak görür. Rantçı belediyecilikte belediye başkanı makamını kendisini ve akrabalarını zengin etmek için bir ticaret makamı olarak görür. Bizim ahlaklı belediyeciliğimizin farkı burada. Bu işi ibadet olarak yapan, ticaret olarak değil, ibadet olarak yapan belediye başkanlarıyla, makam, rakam için, ihale ve koltuk için değil, Allah rızası için çalışan belediye başkanlarımızla Türkiye'yi yeniden imar edeceğiz" diye konuştu.

'Efsane hizmetleri yaptık'

"Başka partiden belediye başkanı seçerseniz, ilinize, ilçenize hizmet gelmez" söylemlerinin doğru olmadığını aktaran Erbakan, "Bu hikayelere karnımız tok. Bu hikayelerin hiçbirine kulak asmayın. Neden? Bunun en güzel cevabı, Milli Görüş tarihinde var. 1989'da, 1994'te Refah Partisi, Milli Görüş belediyeleri kazandı. 'İnanç tekeden süt çıkarır' sözünün gereğini yerine getirdi, efsane hizmetleri yaptık" dedi. Erbakan'ın konuşmasının ardından dualar eşliğinde kurdele kesimi yapılarak SKM açılışı gerçekleştirildi.

Salar'da aday tanıtımı

Erbakan, Bolvadin'in ardından Afyonkarahisar merkeze bağlı Salar beldesinde aday tanıtım toplantısına katıldı. Beldeye girişte konvoyla karşılanan Erbakan, kalabalık eşliğinda alana geldi. Burada çiçek ve Salar Belediyespor'un forması hediye edilen Erbakan, partisinin Salar Belediye Başkan adayı Halil Aygün'ü tanıttı. Erbakan konuşmasının ardından beldeden ayrılarak Sandıklı'ya hareket etti.