Bakan Yerlikaya birlik mesajı verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yapımı tamamlanan Silivri Hükümet Konağı Açılış Törenine katıldı. Bakan Yerlikaya’ya İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’da eşlik etti. Hükümet konağı açılışında konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bu güzel Silivri Kaymakamlığı'nın açılışını yapmayla ilgili arkadaşlarımız istişare ve plan yaparken dediler ki, işte şöyle yapacağız, dedim ki hayır bunların hiçbirini istemiyoruz. Oraya Silivri'ye öyle bir bina yapıldı ki, kaymakamımla belediye başkanımız öyle bir el birliği yaptı ki, valiliğimizin de liderliğinde bu binanın kapısının önü ondan daha iyi bir açılış yeri göremeyiz, bulamayız. İşte bakın burası milletin kapısı dedik. Devletimizin, hükümetimizin Silivri'deki işlerinin görüldüğü ve şu üç basamaktan çıkıldıktan sonraki bu kapı, bu güzel bina artık sizin yeni eviniz. Bizde gece gündüz demeden 600 bin mesai arkadaşımız ile beraber sizlerin desteği, sizlerin güveni, hayır dualarıyla, hain bölücü terör örgütü, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C, aklınıza ne gelirse bizim ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliğine kim kastediyorsa onların karşısında dimdik, cesur, cesaretli duruyoruz ve onların da Allah'ın izniyle nefeslerini kesip götürüp adalete teslim ediyoruz. Cumhurbaşkanımızı 14-28 Mayıs'ta 5 yıllığına tekraren büyük bir güçle gönderdiniz. Her birinizden Allah razı olsun. Cumhur İttifakı olarak parlamentoda büyük bir sandalye gücümüz var. Bizim ittifakımız hesabi değil, hasbi bir ortaklık. Devleti için, milleti için, medeniyet değerlerimiz için, geçmişimiz bugünümüz ve geleceğimizle ilgili bizim idealimiz var, inancımız var. Ve sizlere inanıyoruz biz" dedi. Bakan Yerlikaya açılışın ardınan Silivri'de esnafları ziyaret etti.