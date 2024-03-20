Aysu Türkoğlu, Cook Boğazı geçişini bitirdi

Aysu, bu başarıyla Ocean 7 hedefinde en önemli 3 geçişi geride bıraktı. Türkiye saatiyle 09.00'da Yeni Zelanda'daki Picton'dan denize giren Aysu, 27 kilometrelik parkuru geçerek Wellington'a ulaştı. Karaya ayak basan ultramaraton yüzücüsü, 7 saat 21 dakika gibi rekor bir sürede etabı tamamladı.

Gece karanlığı olması sebebiyle Aysu bir botla ayak bastığı yerden alınarak tekneye bindirildi. O anlar başarılı sporcunun sosyal medya hesabından canlı olarak aktarıldı. Türkoğlu teknede sevinç çığlıklarıyla karşılandı. Coşku dolu dakikalarda genç yüzücü Aysu Türkoğlu, Türk Bayrağı açarak sevincini paylaştı. 2022'de Manş Denizi'ni geçerek bunu başaran en genç Türk sporcu, Kuzey Kanalı'nı geçerek ise bunu başaran ilk Türk kadın ve en genç Türk unvanlarını elde eden Aysu, Ocean 7 kapsamındaki 7 açık su geçişini 5 sene içerisinde tamamlayarak Guinness rekorunu da kırmayı hedefliyor.