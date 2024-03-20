- Yaşam

FETÖ firarisi yakalandı

Sivas'ta, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle, hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası olan, eski Vali Ahmet Pek, gaybubet evinde yakalandı.

FETÖ firarisi yakalandı mask
FETÖ firarisi yakalandı
FETÖ firarisi yakalandı
Haber albümü için resme tıklayın

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan, terör örgütünün önemli isimlerinden, 2016 yılında KHK ile ihraç edilen eski Vali Ahmet Pek, Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin, FETÖ faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu Sivas’ta saklandığı gaybubet evinde yakalandı. Eski vali Pek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Pek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

# Sivas, FETÖ/PDY, firari, fetö, vali, Ahmet Pek, ile, edildi, hapis cezası

20 Mar 2024 - 19:44 DHA Sivas- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL