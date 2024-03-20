Kurum'dan İstanbullular'a miting çağrısı

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum Bayrampaşa’da düzenlenen mitingde konuştu. Kurum, “ İstanbul’umuz ne yazık ki son 5 yıldır bir fetret dönemi, bir bunalım dönemi yaşıyor. Kulakları İstanbul’a kapalı, gözleri İstanbul’a bakmayan, dilleri İstanbul’u söylemeyen adamların elinde yılları heba edildi. Görevi 10 gün sonra bu kardeşinize bırakıyorlar; ama İstanbul’da adlarıyla yaşayacak tek bir eser bırakmadan gidiyorlar. Yani şu güzel Bayrampaşa’ya, benim güzel İstanbul’uma; trafik çilesinden, dönüşüm derdinden başka bir şey bırakmıyorlar. Her yere pankartlar astılar, davulla zurnayla duyurdular, '64 kilometre metro yaptık' dediler; 17 kilometresini bile güç bela yapabildiler. Bizim dönemimizde başlanan projeleri teker teker iptal ettiler. İstanbul tarihine, “metro hattına hafriyat döken yönetimö olarak geçtiler. Üzülerek söylüyorum: Bugün, metrobüs durakları mahşer yeri gibi oldu mu? Metrolar çalışmaz hale geldi mi? Her gün, İETT otobüsleri yanıyor, taksi meselesi günden güne kangrene dönüşüyor, bugün halk otobüslerimize bakım bile yapılamıyor. Çünkü öyle arka odalarda balya balya para saymayı bilenler, esnafın üç kuruş alacağını ödemiyorlar. Geçen otobüs esnafıyla beraberdim, 1 milyon, 2 milyon esnafın alacağı var. Sonra da otobüs yanıyor, arıza yapıyor. Sen parasını, hak edişini ödemezsen, sen esnafın, Bayrampaşa'nın, İstanbul'un haklarını kaynaklarını arka odalarda balya balya kule yaparsan, bu adam bu otobüsü nasıl çalıştıracak. Bunların İstanbul diye bir dertleri yok" ifadelerini kullandı.

"Tüm İstanbullu hemşerilerimizi büyük mitinge bekliyoruz"

Kurum, "Biliyorsunuz 24'ünde, 'Büyük İstanbul, Yeniden İstanbul' mitingini yapacağız. Sayın cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte tüm İstanbul'un yeniden yükselişini başlatacağı günün provası, 31 Mart akşamı tüm İstanbul'un sevineceği günün başlangıcı olacak. Yeniden İstanbul'un ehil ellere geçme, yeniden İstanbul'un şahlanış mitingi olacak. Orada büyük bir coşkuyla sayın cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimizle birlikte kutlu yürüyüşü başlatacağız. Tüm İstanbullu hemşerilerimizi büyük mitinge bekliyoruz" şeklinde konuştu.