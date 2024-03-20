- Yaşam

Kırşehir'de kaçak göçmen operasyonu

Kırşehir'de, durdurulan minibüste yapılan aramada 11 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

Kırşehir'de kaçak göçmen operasyonu mask
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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar sonrası Malatya- Ankara yolunda araçları durdurup, kontrol yaptı. Durdurulan bir minibüste Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen ile organizatörlük olduğu tespit edilen Ç.P, C.B, ve E.D. yakalandı. Organizatörlerin 60 bin TL karşılığında Malatya-Ankara arasında taşımacılık yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan 3 organizatör, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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20 Mar 2024 - 17:44 DHA - Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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