Kırşehir'de kaçak göçmen operasyonu

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar sonrası Malatya- Ankara yolunda araçları durdurup, kontrol yaptı. Durdurulan bir minibüste Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen ile organizatörlük olduğu tespit edilen Ç.P, C.B, ve E.D. yakalandı. Organizatörlerin 60 bin TL karşılığında Malatya-Ankara arasında taşımacılık yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan 3 organizatör, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.