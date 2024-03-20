Kırşehir'de kaçak göçmen operasyonu

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar sonrası Malatya- Ankara yolunda araçları durdurup, kontrol yaptı. Durdurulan bir minibüste Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen ile organizatörlük olduğu tespit edilen Ç.P, C.B, ve E.D. yakalandı. Organizatörlerin 60 bin TL karşılığında Malatya-Ankara arasında taşımacılık yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan 3 organizatör, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.