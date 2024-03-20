Ertuğrul Doğan'dan yeni açıklama

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, olaylı Fenerbahçe derbisine ilişkin, “Biz haklarımızı savunacak güce sahibiz. Ben Trabzonspor Kulübü başkanı olarak şunu söylüyorum, Trabzonspor’un sahasında olan olaylardan dolayı cezayı hak etmiştir, ceza alması gerekmektedir, çok net söylüyorum. Ama adalet herkes için adaletli olacak. Sahaya giren bir taraftar güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişken, şerefsizce bir saldırıya uğradı. Bu yerde yatan adamın kafasına vurmak delikanlılığa da sığmaz, adamlığa da sığmaz” dedi.

Toplantıya Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, yönetim kurulu üyeleri, Trabzon milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri, bazı taraftar gruplarının temsilcileri katıldı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, konuşulanlar ve davranış şekli Trabzonspor camiası tarafınca asla unutulmayacak olduğunu belirterek, “Konuşacak çok şey var ama işin sonunda söyleyeceğimi başında söyleyeyim. Türkiye’de hiç kimse hiçbir camia, hiçbir kurum hiçbir basın sonuna neyi eklerseniz ekleyin devamı da gelebilir, bu güzide şehrimizin şerefli taraftarları hakkında bugüne kadar konuştuklarının hesabını bize verecekler, bunu net olarak söyleyeyim. Bu konuşulanlar ve davranış şekli Trabzonspor camiası tarafından asla unutulmayacak ve hesabı çok açık ve net söylüyorum, tek tek sorulacak” diye konuştu.

“TASVİP ETMEDİĞİMİZ BİR MAÇ OYNANDI”

Asla tasvip etmedikleri bir maç oynandıklarını akran Doğan, “Pazar günü bizim de istemediğimiz, sonuçlarını da asla tasvip etmediğimiz bir maç oynandı. Ben özellikle ilk başta maça gitmek istiyorum. Biz geldiğimiz günden beri bu gerilen ortamın farkında olduğumuz için özellikle Fenerbahçe ile olan ilişkilerimizi belli bir seviye dahilinde tuttuk. Buna tabi Fenerbahçeli yöneticilerin de ciddi katkısı oldu. İlk maçımızla başlayan güzel süreç ve maç sonu açıklamalarımda da söylemiştim, Fenerbahçe yönetim kurulu gerçekten bizi çok güzel misafir etti ve biz de aynı şekilde kendilerini Trabzon’da misafir edeceğimizi o gün de söylemiştim. O gün de bir hakem katliamı ile karşı karşıya kalmıştık aslında. Trabzonspor’un hakları VAR’da oturan eski hakem tarafından açık bir şekilde çalınmaya kalkmıştı. Bir maçın sonucu bir takımdan alınıp diğer takıma verilmesi için adam elinden geleni yapmaya çalışmıştı. Ama bundan sonra Türkiye’de hakemlik yapamayacağını söylemiştik hakemlik de yapamıyor. Trabzonspor’la uğraşan her hakemin, hakkımızı yiyen her hakemin bunu gözümüzün içine bakarak VAR’ın karşısında bu işleri yapan herkesin sonu aynı şekilde olacaktır. Bunu buradan tekrar söylüyorum. Trabzonspor camiası içerde belki biraz birbirimizi yiyebiliriz ama dışarıya çıktığımız zaman her zaman tek yumruk halindedir. Siyasetçisinden işadamına, sanayicisinden tüccarına her Trabzonlu Trabzonspor’un haklarını sonuna kadar savunmak için her şeyi yapacaktır, bunun asla unutulmaması lazım” şeklinde konuştu.

‘O VAR’DAKİ SAHTEKARLAR’

VAR’a da tepki gösteren Doğan, “İlk maçta yapılan haksızlıklar açık açık konuşuyorum iki takım üzerinde kurulan bir lig, iki takım üzerinde oynanan bir oyun, iki takımın mücadelesinin Anadolu takımlarına yansıması, Anadolu takımlarından hunharca hesap sorulur gibi haklarının gasp edilmesi, bütün sezon boyunca. Ve Trabzonspor her zaman Anadolu’nun en büyük savunucusu olmuştur, Anadolu’nun abisidir. Bu şehrin taraftarları, gençleri de futboldan ciddi olarak anlamaktadır ve sahada neyin ne olduğunu görmüştür. Uzun zamandır bizleri yöneticileri Anadolu takımlarının başkanlarını, yöneticilerini yaklaşık olarak sezonun başından beri germektedir. Trabzonspor’un maçlarında devreye girmeyen o VAR’daki sahtekarlar diyeyim, Galatasaray, Fenerbahçe maçları olduğu zaman 3 pozisyon, 5 pozisyon geriye giderek bir şekilde bir yerden bir bahane üreterek 90’larda, 90 artılarda yapılanları bu insanların görmediğini mi düşünüyorsunuz? İki takım dışında kalan bu kadar kalan insanlar nedir, size göre kimsenin aklı çalışmıyor, kimsenin kafası çalışmıyor, kimse bunları anlamıyor mu? Niye Anadolu’ya gittiğiniz zaman tepki görüyorsunuz, niye Trabzon’a geldiğiniz zaman tepki görüyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz bunları, varsa yoksa sizin haklarınız” ifadelerini kullandı.

“KENDİ DOĞRULARIMIZI DA GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ”

Hafta sonunda yaşanan olaylı maça dönen Başkan Doğan şunları söyledi:

“Bu haftaki maça gelelim. Bizim Fenerbahçe yönetim kurulu ile aramızda hiçbir sıkıntı yoktur. Üzerine basarak söylüyorum, Ali bey beni maçtan önce de beni aradı, durum hakkında bilgi aldı, konuştuk. Biz Fenerbahçeli yöneticilerle konuştuk onların bizi Kadıköy’de misafir ettikleri gibi Trabzon’un misafirperverliğini göstermek için kendileri ile görüştük. Hatta Ali Bey (Ali Koç) örnek verdi ‘Ben oğlumu Ertuğrul’a emanet ettim’ dedi. Doğru söyledi. Trabzon’a oğlunu gönderdiği zaman benim kendi çalışanlarım tarafından oğlu ile Trabzon’da ilgilenildi. Gezdirildi, Atatürk Köşkü, Ayasofya gezdirildi, gayet de güzel yaptı beni aramakla. Bunu da üzerine basarak söylüyorum, bunun böyle olması lazım. Yarın benim de oğlum Galatasaray maçına gideceği zaman ben Dursun başkanı arayabilirim veya Beşiktaş maçına gideceği zaman Hasan başkanı arayabilirim veya onlar beni arayabilir. Bunlar futbolun güzellikleri, bunlar insanlığın akışı içinde olan şeyler. Trabzon’da biz arkadaşlarımızı misafir ettik, arkadaşlarımızı ağırladık, güzel bir yemek yenildi, beraber iftar açıldı, buraya kadar bir problem yok. Ama sahada ilk golden önceki VAR’ın devreye girmemesi faul pozisyonu, penaltı pozisyonundaki kırmızı kartın atlanması, üçüncü golden önceki yine faulün verilmemesi gerçekten bizim seyircimizi yıllardır belli sıkıntılar içerisinde bu dertleri çeken seyirciyi tahrik ettiği doğrudur. Bunlar bizi de çok üzüyor. Ama şunu asla unutmamak lazım geldiğimiz günden beri adalet diyoruz o zaman kendi içimize de bakacağız, kendi doğrularımızı da gözden geçireceğiz.”

“TRABZONSPOR’UN SAHASINDA OLAN OLAYLARDAN DOLAYI CEZAYI HAK ETMİŞTİR”

Haklarını savunacak güce sahip olduklarını kaydeden Doğan, “Sahada ne olursa olsun seyircimiz davasında ne kadar haklı olursa olsun ki haklıdır, hiçbir şekilde sahanın içerisine müdahale olmaması gerekiyordu. Sahada bunların yapılması Trabzonspor yönetim kurulu tarafından da kabul edilmemektedir, Trabzon camiası da bunu kabul etmemektedir. Biz haklarımızı savunacak güce sahibiz. Trabzonspor Kulübü yönetimi Trabzonspor’un haklarını her şekilde her yerde savunur. Biz böyle yaparak haklı davamızda da haksız oluyoruz. Sahaya inmekle sahada bir şey yapmakla bir şey yapılıyorsa, inanın bunu da yaparız, kralını yaparız. Ama işler böyle yürümüyor, yıllardır da böyle yürümediğini gördük. Bu yaptığımız işlerin bize zarar vermekten başka bir getirisi yok. Ben Trabzonspor Kulübü başkanı olarak şunu söylüyorum Trabzonspor’un sahasında olan olaylardan dolayı cezayı hak etmiştir, ceza alması gerekmektedir, çok net söylüyorum. Ama adalet herkes için adaletli olacak. Sahaya giren yanlıştır, ama bugüne kadar Türkiye’de sahaya birçok yerde su atıldı, sahaya binlerce taraftarın girdiği yerler oldu, statların yakıldığı yerler oldu, polis arabaları yakıldı, ters çevrildi bunları unutmamak lazım. Ama Türkiye’de ilk defa bir şey oldu bunu atlamamak lazım. Sahaya giren bir taraftar güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişken, şerefsizce bir saldırıya uğradı. Bu yerde yatan adamın kafasına vurmak delikanlılığa da sığmaz adamlığa da sığmaz” şeklinde konuştu.

“DOĞRUYU KONUŞMAMIZ LAZIM”

Haklı olanın yanında olmaları gerektiğini söyleyen Doğan şu ifadelerde bulundu:

“Bizim her şekilde doğrunun yanında olmamız lazım. Bizim her şekilde Trabzonspor Kulübü olarak doğruyu konuşmamız lazım. Haklı olanın yanında olmamız lazım ki kendi sesimizi gür çıkartabilelim. Ben burada niye sesimi gür çıkartıyorum. Kimseye eyvallahım olmadan konuşuyorum. Çünkü doğruyu yapıyoruz, doğruyu söylüyoruz. Eğer sahada bizim oyuncularımız da bunları yapsaydı şimdi konuşacak bir şeyimiz yoktu. Diğer kulüplerin de şunu yapması lazım geldiğini düşünüyorum. Sahayı tahrik etmek, saatlerce tribünlerle göz göze gelmek, elleri cebinde bir şehrin havalimanından o bakışların ne olduğunu eminim ki Fenerbahçeli arkadaşlarımız da Fenerbahçeli taraftarlar da Fenerbahçeli yönetim kurulundaki kardeşlerimiz de ne demek istediğimi gayet iyi anlıyorlar. Ben bugün onlar için konuşmuyorum. Kim bunları yapıyorsa yarın bir Trabzonspor oyuncusu da yaparsa aynı şeyleri söylerim, bunu bir Beşiktaşlı da yapıyorsa aynı şeyleri söylüyorum, Sivaslı, Samsunlu da fark etmez. Sahanın içerisinde kim tribünleri tahrik ediyorsa yok olta balık çekiyor işaretleri yapıyorsa, tribünlere el-kol hareketleri yapıyorsa bu kadar gergin bir ortamda maçın nasıl bir ortamda oynandığı belli, Trabzon şehrinin yapısı belli. Çünkü diyorlar ki ‘sevinmek bizim hakkımız değil mi? Sevinmek herkesin hakkı, sevinmek kimsenin hakkı olmaz olur mu?”

“HER ŞEYİN BİR ÜSLUBU VARDIR”

Fenerbahçeli bazı oyuncuların tribünleri tahrik edici davranışlarda bulunduğunu ifade eden Doğan şöyle konuştu:

“Bugüne kadar Trabzon ilk defa mı Trabzon’da mağlup oldu, ilk defa mı siz gelip Trabzon’da galip geldiniz veya başka bir şey mi oldu. Her şeyin bir üslubu vardır. Bunu da özellikle belirtiyorum. Bazı Fenerbahçeli oyuncular da dikkatimi çekti kendi arkadaşlarına görüntülerde var ‘yapma etme’ diye uyarıyorlar. Örneğin sağ olsun Serdar Dursun. Biz bir şeyi söylüyoruz ama içerisinde doğru olan şeyi de söylemek lazım ki doğruluğumuz, inandırıcılığımız olsun. Adam çıktı 4-5 defa görüntülerde var, emniyet kayıtlarında da var. Kendi arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı, bunları da söylemem lazım. Ama bunları söylerken sahada tahrik eden oyuncuyu da söylememiz lazım. Fenerbahçe Kulübü’nden de rica ediyoruz onlar da kendi içlerinde bu işlerin nasıl yürüdüğünü, nasıl olduğunu biliyorlar. Bir yerde seyirciyi bu kadar tahrik ettikten sonra bunun Trabzon gibi bir yerde keşke olmasaydı üzerine basarak söylüyorum, yanlış olduğunu tekrarlayarak söylüyorum. Ama burada bu kadar bu işin üzerine gitmenin bir anlamı var mıydı? Yani o kutlamanızı soyunma odasında yapsanız tekrar ediyorum saha ortasında da yapmaya hakları vardı. Ama durum ortada herkes neyin ne olduğunun farkında. Teknik kadro da oyuncular da farkında. Yani bu yapılamaz mıydı?”

“GERİLİMİNİN BİR ŞEKİLDE DÜŞÜRÜLMESİ LAZIM”

Geriliminin bir şekilde düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, “Bunlar yaşanmasa. Şunu düşünelim bu sahada birinin başına bir şey gelseydi bunun hesabını nasıl verecektik? Benim o sahaya giren taraftarımın kafasına vuruldu, Allah göstermesin bu arkadaşımızın başına bir şey gelseydi biz ne diyecektik ailesine? Yazık günah değil mi? Biz söylemlerimize hep dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu işin geriliminin bir şekilde düşürülmesi lazım. Ben ne bir Fenerbahçeli kardeşimizin o da bir anne-babanın evladı başına bir şey gelmesini isterim, ne bir Trabzonlunun başına bir şey gelmesini isterim. Yani biz yöneticiler dolayısıyla yaptığımız açıklamalarla konuşmalarımızla bunların hepsine dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz önce bir haber aldık, taraftarlarımızdan birinin tutuklandığını öğrendik. Şöyle bir durum var, Merak ediyorum, Türkiye’nin neresinde, hangi şehrinde bugüne kadar sahaya giren biri herhangi bir darp olayına karışmadığı halde tutuklanmıştır?”

“TRABZONSPOR CAMİASI BU YAPILANLARI ASLA UNUTMAYACAK”

Başkan Doğan, “Adalet diyorsunuz ya herkese sesleniyorum, bunun neresinde adalet var? Trabzonspor camiası açık ve net söyleyeyim yapılan her şeyin farkında. Kendi hatalarımızın da farkında. Burada başkan olarak biraz önce bağıra bağıra söyledim, biz içimizdeki hataların düzeltilmesi için her şeyi yapacağız. Taraftarlarımızla oturup konuşacağız, kendi içimizde değerlendireceğiz. Herkes burada kendi aramızda konuşacağız. Çünkü bu en fazla bana zarar. Kimse şunu aklından çıkarmasın Trabzonspor camiası bu yapılanları asla unutmayacak, o televizyonda şaklabanlık yapanları da sosyal medyada delikanlılarını da unutmayacak o klavye delikanlılarını da unutmayacak ve tek tek hepsinin peşinden giderek bu hesabı soracak” diyerek konuşması tamamladı.

DİVAN BAŞKANI ÖREN: MELER’İN TUTUMU YANLI VE BASİRETSİZ

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören de, “Herkesin malumudur ki; bu sezon şampiyonluk yarışında bulunan iki kulübün Başkanı ve yöneticilerinin açıklamaları futbolda ortamı zaten fazlasıyla germiştir. Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında tamamıyla sahada kalmasını arzu ettiğimiz ancak iki tarafta da maalesef var olan küçük bir holigan kesimin zaman zaman zarar verdiği uzun yıllara dayalı rekabet de ortadadır. Tüm bunlara ek olarak yakın geçmişte büyük bir travmatik olay yaşayan Halil Umut Meler’in maç boyu devam eden yanlı ve basiretsiz tutumu yaşanan olayların tuzu biberi olmuştur” dedi.

“HUKUKİ BİRİM GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPMAKTADIR”

Ören, “Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu olarak sahaya yabancı madde atılmasını ve bazı taraftarların sahaya girmesini kabul etmemiz, onaylamamız veya hoşgörüyle karşılamamız asla mümkün değildir. Ancak; müsabaka boyunca özellikle rakip futbolcuların tahrik ve provokasyonlarını da objektif bir biçimde değerlendirmek gerekir. Her ne kadar sonuçlarını tasvip etmesek de rakip takım oyuncularının tümüyle tribünlere yönelik tahrikleri, bu sürecin yaşanmasında belirleyici olmuştur. Özellikle belirtmek isteriz ki; müsabaka sonrası gerek yazılı ve görsel medyada gerekse sosyal medyada Trabzon şehri ve Trabzonspor camiasına yönelik acımasız, mesnetsiz, hakkaniyetten yoksun, büyük çoğunluğu iftira mahiyetindeki karalama kampanyasının kabul edilmesi mümkün değildir. Her fırsatta Trabzon ve Trabzonspor düşmanlığını bir görev bilen bu kişilerin, suç unsurları içeren paylaşımlarıyla ilgili zaten kulübümüzün hukuk birimi gerekli işlemleri yapmaktadır” şeklinde konuştu.

“İFTİRA VE KARALAMALARI KABUL ETMİYORUZ”

Trabzonspor camiası olarak futbolun paydaşlarını göreve davet ettiklerinin altını çizen Ören, “Bazı kesimler tarafından amaçlarının ne olduğu belli olmayan küçük bir kitle bahane edilerek bu taraftar topluluğu üzerine zorla yapıştırılmaya çalışılan suni algıların aksine, şehrimize ve camiamıza yöneltilmeye çalışılan haksız suçlama, iftira ve karalamaları asla kabul etmiyoruz. Bizler Trabzonspor camiası olarak başta Futbol Federasyonu ile futbolun paydaşlarını, futbolun ruhuna aykırı davrananları hangi kulüpten olursa olsun temizlemeleri için göreve davet ediyoruz. Bu kapsamda TFF, İçişleri ve Adalet Bakanlığımıza bağlı birimlerin büyük bir tarafsızlık ve sağduyu ile görevlerini yapacaklarına inandığımızı belirtmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan basın toplantında sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri de söz olarak birer konuşma yaptı. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç arasında ‘siyaset’ polemiği yaşandı.