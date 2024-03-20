Oxfam International, İsrail’in yardımları engellediğini açıkladı

İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Oxfam International, Gazze sınırına 40 km uzaklıkta bulunan tıbbi malzeme ve hijyen ürünlerinden oluşan yardımın, İsrail yetkilileri tarafından Gazze'ye girişine izin verilmediğini duyurdu.

Oxfam, 17 Mart’ta yaptığı açıklamada Gazze’ye 40 km uzaklıkta bulunan Mısır’ın El Ariş kentinde bulunan bir depoda oksijen, kuvöz, su ve hijyen ürünleri gibi tıbbi malzemelerin beklediğini ve İsrail yetkililerinin bu malzemeleri, Gazze’ye sokmadıklarını duyurdu. Oxfam açıklamasında yardımın reddedilme nedenlerinin net olmadığını vurgulayarak “Dünya çapındaki yardım kuruluşları tarafından gönderilen yardım, nihayetinde İsrail yetkilileri tarafından kontrol edilen, öngörülemeyen ve kaotik bir onay, tarama ve inceleme rejiminin sonucu olarak haftalar ve aylar boyunca reddedildi” dedi.

‘UAD HÜKÜMLERİNİ İHLAL EDİYOR’

Açıklamada “İsrail hükümeti, Gazze'deki krize verilen uluslararası tepkinin bozulmasından nihai olarak sorumludur. Topraklarını işgal ettiği halka karşı yasal sorumluluklarını yerine getirmiyor ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) talep ettiği temel hükümlerden biri olan Gazze'deki soykırım riski ışığında insani yardımın artırılmasını ihlal ediyor” ifadeleri yer aldı. Oxfam, İsrail'in Gazze'ye uluslararası yardım ulaştırılmasını aktif olarak engellediğini gösteren tespitlerini 15 Mart’ta hazırladığı raporla yayımladı.