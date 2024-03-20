Yerlikaya: "Hep beraber sürecin nereye geleceğini göreceğiz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 2024 Motobıke İstanbul Fuar açılışına katıldı. Bakan Yerlikaya’ya İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’da eşlik etti. Ali Yerlikaya, fuar açılışını yaptıktan sonra stantları gezdi. Bakan Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde oynanan Trabzonspor ve Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"SPORUN BİRLEŞTİRİCİ, YAPICI RUHUNU GÖRMEK İSTİYORUZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " İlk andan itibaren bir paylaşım yaptım. Ertesi gün de onunla ilgili idari ve adli süreçle ilgili sosyal medyada paylaşım yaptım. Bununla da ilgili zaten ilgili bakanlıklar açıklamalarını yaptılar. Hep beraber sürecin nereye geleceğini göreceğiz. Ama ben size şunu söyleyeyim; Ben aynı zamanda bir futbol aşığıyım. İzlemeyi severim, oynamayı severim, desteklemeyi severim. Ama bunun artık sahalarda görmeyi istemediğimiz, ben o maçı kastederek söylemiyorum genel söylüyorum. Biz istiyoruz ki tüm spor türlerinde sadece dilde kalmasın, yazıda kalmasın. Şu centilmenliği skor üç tür de olsa ;galibiyet, mağlubiyet, beraberlik. Oyunun güzel olması, tarafların birbirlerini kıymetli olarak görmeleri, pozitif bütün enstantaneleriyle beraber alkışlamalarını görmek istiyoruz. Biz bir spor müsabakasından sonra ülke olarak sadece orada görmeyi istemediğimiz; medya, milletimiz, sporseverler, kulüpler olarak niye sadece bu konuyu konuşalım ki? Biz güzeli konuşmak istiyoruz. Sporun birleştirici ruhu, yapıcı ruhu, birbirimize kaynaştıran yönünü görmek istiyoruz. Bunun da pek çok güzel örnekleri gösteriliyor. Onlara da minnettarım. Ama ben bunun sayısının çok çok artmasını istiyorum. Bunu başarabileceğimizi de biliyorum ve lütfen diyorum" dedi.