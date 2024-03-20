"Saldırılarda 31 bin 923 sivil öldü"

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 31 bin 923 sivilin hayatını kaybettiğini, 74 bin 96 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 104 sivilin yaşamını yitirdiğini, 162 sivilin ise yaralandığını açıkladı.