Seçim günü yasakları belli oldu!

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçim takvimine göre, propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarından itibaren başlayacak.

YSK takvimine göre, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları yarın başlayacak. Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek. Açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar adına kapalı yer toplantısı yapılabilecek. Mabetlerde, okullarda, kışla, karargah, ordugah gibi askeri bina ve tesislerle askeri mahfillerde ve kamu hizmeti görülen diğer yerlerde kapalı yer toplantısı yapılamayacak.

GÖRÜNTÜLÜ, SESLİ VE YAZILI MESAJ YASAK

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, 30 Mart 2024 saat 18.00'e kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak, sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabilecekler. Vatandaşların elektronik posta adreslerine, taşınabilir veya sabit telefonlarına görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapmak ise yasak olacak. Ancak siyasi partiler, kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.

Öte yandan oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları; anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla yurttaşların oylarını etkileyebilecek bir şekilde yayın yapılması yasak olacak. Bu sürenin dışında yapılacak yayınların tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olması gerekecek. Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının ve araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması zorunlu olacak.

SİYASİ PARTİLER VE ADAYLAR HEDİYE DAĞITAMAYACAK

Halkın huzur ve rahatını bozmamak kaydıyla açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonuna kadar hoparlörle propaganda yapılabilecek. Seçime katılan siyasi partiler ve adaylar, kendilerini tanıtıcı nitelikte broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş veya ses ve görüntü içeren CD, DVD gibi her türlü yayını dağıtmakta serbest olacak, belirtilen yayın veya malzemeleri dağıtacak kişiler ise 18 yaşını doldurmuş olacak. Siyasi partiler ve adaylar, belirtilen malzemeler dışında herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtamayacak, bunları üçüncü kişiler ya da kurum ve kuruluşlar aracılığıyla dağıttıramayacak. Siyasi partiler ve adaylar, halkın huzur ve refahını bozmamak, yaya ve taşıt trafiğini engellememek koşuluyla önceden izin almaksızın stant açabilecek, bu konuda çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde ise ilçe seçim kurulları yetkili olacak. Siyasi partiler ve adaylar tarafından yapılacak her türlü propaganda, Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçelerde de yapılabilecek. Şehir içi veya şehir dışında toplu taşıma amacıyla kamu hizmetlerinde kullanılan hava, kara, deniz ve raylı sistem taşıtlarında yer alan reklam yerleri ve araçlarında, propaganda içeren her türlü yayın yapılması yasak olacak.

32 İLDE OY VERME SAATİ ERKEN OLACAK

Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 24 Mart Pazar günü tamamlanacak; halk 31 Mart’ta sandık başına gidecek. Seçmenler bilgi kağıtlarını yanlarında getirmek zorunda olmayacak. 28 Mart’ta tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler kesinleşecek. Ayrıca YSK; seçimin mart ayında olmasını nedeniyle güneşin batışını dikkate alarak doğudaki 32 ilde oy verme saatini öne çekmişti. Bu kapsamda; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ile Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Diğer illerde oylar 08.00-17.00 saatlerinde kullanılacak.

İSTANBUL'DA 49, ANKARA'DA 24 ADAY YARIŞACAK

Seçime toplamda 34 siyasi parti katılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 49 aday yarışacak; adaylardan 22’si siyasi parti, 27’si ise bağımsız olarak seçime girecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için 29, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 28, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için 27, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için de 24 aday yarışacak.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Oy verme günü ise her türlü içki satışı ve içilmesi yasak olacak. Oy verme gününde, bütün eğlence yerleri de oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnız yemek servisi yapılabilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse silah taşıyamayacak. 31 Mart günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak, 18.00 ile 21.00 arasında yalnızca YSK'nin seçimle ilgili haber ve açıklamaları yayınlanabilecek. Saat 21.00’den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.