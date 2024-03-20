Şanlıurfa'da torbacı operasyonu

Şanlıurfa'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 36 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 ilçede 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 656 personelin katıldığı operasyonda 36 adres basıldı, 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 25 kilo skunk, 1,5 kilo esrar, 11 uyuşturucu hap, 17 kök kenevir, 23 uyuşturucu aparatı, 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 57 tüfek kartuşu, 8 şarjör, 300 paket kaçak sigara ve 36 adet 100 TL'lik sahte banknot ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.