5 ilde operasyon: Mağara ve sığınaklar imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Bozdoğan-13' operasyonları kapsamında 5 ilde teröristlerce kullanılan 50 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini, ayrıca çok sayıda ağır silahın ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 5 ilde 'Bodoğan-13' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucusu 103 tim, 1417 personelin katılımı Şırnak, Bingöl, Bitlis, Erzurum ve Diyarbakır'da hava destekli olarak gerçekleştirilen çalışmada, 50 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Ayrıca, C4 plastik patlayıcı, top mühimmatı, havan mühimmatı, anti-tank mühimmatı, kullanımı hazır el yapımı patlayıcı, 33 roketatar mühimmatı ile çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.