Dolandırıcı kuyumcular yakalandı

Bursa'da, müşterilerine kar payı vaadiyle altın ve dövizlerini emanet alan ve ardından dükkanlarını terk ederek kaçtıkları iddia edilen kuyumcular Murat Y. ve İbrahim K., yapılan operasyonla yakalandı. İbrahim K.'nin eşi Özlem K. da gözaltına alınırken, şikayetçi sayısı 55'e yükseldi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kuyumcu Murat Y. ile ortağı İbrahim K., iddiaya göre müşterilerinin yatırım amaçlı satın aldıkları altınları, kar payı vereceğini taahhüt edip emanet almaya başladı. Uygun fiyata döviz de bozan şüpheliler, bir süre sonra müşterilerine, ellerinde nakit olmadığını, daha sonra ödeme yapacaklarını söyleyerek döviz birikimlerini emanet aldı. Dün sabah saatlerinde kuyumcuya giden bir müşteri, dükkanın kapalı olduğunu görünce camdan içeri baktı. Sergilenen altınların da yerinde olmadığını ve dükkanın boşaltıldığını gören kişi, dolandırıldığını anlayıp, ihbarda bulundu. Kısa süre sonra çok sayıda kişi, kuyumcu dükkanının önünde toplandı.

İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, mağdurları şikayetçi olmaları için Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne yönlendirdi. 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar dolandırıldıklarını öne süren 15 kişinin şikayetiyle, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ŞİKAYETÇİ SAYISI 55'E YÜKSELDİ

Haberin duyulmasının ardından şikayetçi sayısı 55'e ulaştı. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, Murat Y.'yi Bursa'da, ortağı İbrahim K. ile eşi Özlem K.'yi Bolu'da yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.