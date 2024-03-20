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Minibüsün çarptığı sürücü, yaşamını yitirdi

Nevşehir'de, minibüsün çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Fikriye Gözübüyük (77), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Minibüsün çarptığı sürücü, yaşamını yitirdi mask
Minibüsün çarptığı sürücü, yaşamını yitirdi
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Nevşehir-Sulusaray kara yolu 2000 Evler Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, M.Ç. (55) idaresindeki 50 AAN plakalı minibüs, Fikriye Gözübüyük'ün kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Kazada Gözübüyük yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fikriye Gözübüyük, kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü M.Ç. ise gözaltına alındı.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sağ şeritteyken yolun karşısına geçmek isteyen Gözübüyük'ün motosikletine minibüsün çarptığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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20 Mar 2024 - 13:22 DHA Nevşehir- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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