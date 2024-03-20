İtfaiye ekibi hasta kadına kurtardı

Kayseri, Aydagül Sokak'taki 3 katlı binanın son katında oturan Suriyeli ailenin evinde, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye ekipler gönderildi. Evdeki 2 kişi kendi imkanları ile dışarı çıkarken, yatalak olduğu öğrenilen R.T. (26) isimli kadın ekiplerce çıkartıldı. Dumandan etkilenen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı, yangın yarım saat süren çalışma ile söndürüldü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.