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İtfaiye ekibi hasta kadına kurtardı

Kayseri'de 3 katlı binanın son katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, mahsur kalan yatalak kadın ekiplerce evden çıkartıldı.

İtfaiye ekibi hasta kadına kurtardı mask
İtfaiye ekibi hasta kadına kurtardı
İtfaiye ekibi hasta kadına kurtardı
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Kayseri, Aydagül Sokak'taki 3 katlı binanın son katında oturan Suriyeli ailenin evinde, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye ekipler gönderildi. Evdeki 2 kişi kendi imkanları ile dışarı çıkarken, yatalak olduğu öğrenilen R.T. (26) isimli kadın ekiplerce çıkartıldı. Dumandan etkilenen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı, yangın yarım saat süren çalışma ile söndürüldü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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20 Mar 2024 - 13:15 DHA Kayseri- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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