Kayseri'de yangın

Kayseri'de üç katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında, evde bulunan yatalak hasta dumandan etkilendi.

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Aydagül Sokak'ta yabancı uyrukluların yaşadığı 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yan binanın terasından vatandaşlar da hortumla su tuttu.

Evde bulunan ve dumandan etkilenen 26 yaşındaki yatalak hasta R.T, yakınları tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev zarar gördü.