Kayseri'de yangın

Kayseri'de üç katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında, evde bulunan yatalak hasta dumandan etkilendi.
Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Aydagül Sokak'ta yabancı uyrukluların yaşadığı 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yan binanın terasından vatandaşlar da hortumla su tuttu.
Evde bulunan ve dumandan etkilenen 26 yaşındaki yatalak hasta R.T, yakınları tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev zarar gördü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.