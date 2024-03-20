20 Mar 2024 - 12:38- Gündem G:

Serdar Erkan Mersin Sanat Okulu'nun son durumunu paylaştı

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Serdar Erkan, resmi sosyal medya hesabından Mersin Sanat Okulu'nun son durumunu paylaştı

Serdar Erkan Mersin Sanat Okulu'nun son durumunu paylaştı mask
Serdar Erkan Mersin Sanat Okulu'nun son durumunu paylaştı
Serdar Erkan Mersin Sanat Okulu'nun son durumunu paylaştı
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ADD Başkanı Serdar Erkan, sosyal medya hesabından Mersin Sanat Okulu'nun son durumunu paylaştı

Erkan yaptığı paylaşımda, "Mersin’in ve sanayisinin kalkınmasında önemli katkısı olan bir çok sanayici ve işadamının yetişmesinde rol alan Mersin’in tarihi ve önder kurumlarından “Mersin Sanat Okulu” nun son durumu…" ifadelerini kullandı.

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20 Mar 2024 - 12:38 Mersin- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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