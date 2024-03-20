Serdar Erkan Mersin Sanat Okulu'nun son durumunu paylaştı

ADD Başkanı Serdar Erkan, sosyal medya hesabından Mersin Sanat Okulu'nun son durumunu paylaştı

Erkan yaptığı paylaşımda, "Mersin’in ve sanayisinin kalkınmasında önemli katkısı olan bir çok sanayici ve işadamının yetişmesinde rol alan Mersin’in tarihi ve önder kurumlarından “Mersin Sanat Okulu” nun son durumu…" ifadelerini kullandı.