Serdar Erkan Mersin Sanat Okulu'nun son durumunu paylaştı

ADD Başkanı Serdar Erkan, sosyal medya hesabından Mersin Sanat Okulu'nun son durumunu paylaştı
Erkan yaptığı paylaşımda, "Mersin’in ve sanayisinin kalkınmasında önemli katkısı olan bir çok sanayici ve işadamının yetişmesinde rol alan Mersin’in tarihi ve önder kurumlarından “Mersin Sanat Okulu” nun son durumu…" ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.