Ankara Emlakçılar Odası iftar yemeğinde sınıfta kaldı

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Ankara Emlakçılar Odası, Gölbaşı’nda düzenlediği iftar yemeğinde sınıfta kaldı. Basın mensuplarını iftar yemeğine davet eden Ankara Emlakçılar Odası, davete katılan gazetecileri ayakta bıraktı.

Yemekte oturacak masa bulamayan gazeteciler odanın üyelerine tepki gösterdi. Organizasyonda ‘basın mensuplarına ayrılmıştır’ yazının bulunduğu masada ise üyeler ve aileleri oturdu. Gazetecilerin tepkileri üzerine kapı ağzında üç kişilik yer ayırtıldı. Basın mensuplarına davet gönderen Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam’ın yaşanan olaydan sonra basın mensuplarına değer vermediği ortaya çıktı.