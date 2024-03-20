Ankara Emlakçılar Odası iftar yemeğinde sınıfta kaldı

Ankara Emlakçılar Odası, Gölbaşı’nda düzenlediği iftar yemeğinde sınıfta kaldı. Basın mensuplarını iftar yemeğine davet eden Ankara Emlakçılar Odası, davete katılan gazetecileri ayakta bıraktı.
Yemekte oturacak masa bulamayan gazeteciler odanın üyelerine tepki gösterdi. Organizasyonda ‘basın mensuplarına ayrılmıştır’ yazının bulunduğu masada ise üyeler ve aileleri oturdu. Gazetecilerin tepkileri üzerine kapı ağzında üç kişilik yer ayırtıldı. Basın mensuplarına davet gönderen Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam’ın yaşanan olaydan sonra basın mensuplarına değer vermediği ortaya çıktı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.