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Başkentte Ahilik Cumhuriyeti Paneli

Ankara’nın en büyük sivil toplum çatı kuruluşlarından olan Başkent Ankara Meclisi, İçişleri Bakanlığının destekleriyle Ankara Ahi Cumhuriyet'inden Türkiye Cumhuriyetine “100. Yılda Başkent Ankara” konulu panel düzenlendi.

Başkentte Ahilik Cumhuriyeti Paneli mask
Başkentte Ahilik Cumhuriyeti Paneli
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Başkent Ankara Meclisi desteğiyle Ankara Ahi Cumhuriyeti tarafından düzenlenen, "100 Yılda Ankara" konulu panel düzenlendi. Panele; Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, hemşehri dernekleri federasyonları genel başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanlarıda katılım gösterdi.

Başkentte Ahilik Cumhuriyeti Paneli

"Ankara Kadim Şehirdir"

Açılış konuşmasını yapan Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ceylan şu ifadeleri kullandı: “Başkent Ankara; 1073 yılında Türklerin eline geçmeden önce 3 kez Başkentlik yapmış olan kadim bir şehirdir. Moğol istilasından sonra Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılmasıyla Anadolu’nun her tarafında beylikler kurulmuş ama tek Ankara’da beylik kurulmamıştır". diye konuştu.

Konuşmasına devam eden Ceylan cümlesini şöyle sürdürdü: "Ankara 1290 ile 1363 yılları arasında Osmanlı hakimiyeti geçene kadar, çok köklü bir Ahi Geleneği olan ve seçimle gelen Ahi Şeyhleri tarafından Cumhuriyet şekliyle yaklaşık 70 yıl yönetilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’te bu Ahi Cumhuriyeti’ne atıfta bulunarak Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğunu beyan etmiştir. Dünya’da ilk olan Ahi Cumhuriyeti’ne de başkentlik yapan Ankara; şimdi ise 29 Ekim 1923 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti’ne 100 yıldır başkentlilik yapmaktadır". dedi.

Başkentte Ahilik Cumhuriyeti Paneli

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20 Mar 2024 - 12:12 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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