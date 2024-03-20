Gökçe Eyüboğlu imaj tazeledi!

Birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Gökçe Eyüboğlu, "Evlilik Hakkında Her Şey", "Mahkum", "Maviye Sürgün" ve "Şahane Hayatım" gibi yapımlarda gösterdiği performanslarla tanınıyordu. Özellikle dizideki rastalı saç stiliyle dikkat çekiyordu.
Başarılı oyunculuğu ve çekiciliğiyle tanınan ünlü oyuncu, imajında değişikliğe giderek rastalı saçlarına veda etti.
Eyüboğlu'nun yeni görünümü, takipçileri tarafından tam not aldı. İstanbul'da 20 Ağustos 1983'te doğan Eyüboğlu, çocukluğundan itibaren oyunculukla ilgileniyordu. Ortaokul yıllarında yazdığı oyunlar okul tiyatrosunda sahnelenirken, ilerleyen yıllarda tiyatro kulüplerinde yer aldı. Kamu Yönetimi mezunu olan Gökçe Eyüboğlu, 2009 yılında Akademi 35,5 Sanat Evi'nde eğitim almaya başladı.
Gökçe Eyüboğlu, son olarak "Mutluyduk Belki Bugüne Kadar" adlı tiyatro oyununda canlandırdığı "Eva" karakteriyle 23. Sadri Alışık Ödülleri'nde Komedi, Kara Komedi ve Müzikal dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'ne aday gösterildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.