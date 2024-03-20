Samsun'da silah ticareti operasyonu

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak silah ve mühimmat ticareti yapan şüpheliler ile il dışındaki irtibatlı olduğu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Samsun merkez, Terme ilçesi ile Ankara, Kırıkkale ve Yozgat’ta tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1205 uzun namlulu tüfek fişeği, 5 bin 642 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 tabanca sürgüsü, 1 tabanca sürgü takımı, 1 keskin nişancı dürbünü ve çeşitli fişek doldurma aparatları ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.