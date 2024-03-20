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Trafikte hemcinsini darbetti

Adana’da din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni R.Ş. adlı kadın, trafikte ‘yol vermeme’ meselesi nedeniyle tartıştığı hemcinsini çocuğunun gözü önünde yumrukladı. Gözaltına alınan R.Ş. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Trafikte hemcinsini darbetti mask
Trafikte hemcinsini darbetti
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Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, 01 ARL 303 plakalı otomobilin sürücüsü R.Ş. ile başka bir kadın sürücü, trafikte ‘ yol vermeme’ meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinden inen R.Ş., diğer aracın yanına giderek sürücüden camı açmasını istedi. İçinde küçük yaşta çocuğunun da bulunduğu aracının ön camını açan kadın, R.Ş.’nin yumruklu saldırısına uğradı. R.Ş., 'Araçta çocuklarım var git’ diye bağıran kadına defalarca yumruk attıktan sonra ayrıldı. Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Darbedilen kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan R.Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. R.Ş.'nin bir okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi.

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20 Mar 2024 - 11:23 DHA Adana- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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