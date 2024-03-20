Eski çocuk yıldız hayatını kaybetti

2000'li yılların başında popüler dizilerde çocuk oyuncu olarak gördüğümüz Batuhan Berkay Göksu, yaşamını yitirdi.

"Seni Yaşatacağım" dizisinde Can karakterini canlandıran Göksu, usta isimlerle başrolde yer aldı, aralarında Nurseli İdiz, Can Gürzap, Berna Laçin ve Yetkin Dikiciler'in bulunduğu. Çocuk yaşlarda başladığı oyunculuk kariyerini sonlandıran Göksu, yazılımcı olarak çalışmaya başladı. 12 Nisan 2014'te Yasemin Göksu ile evlendi. Eski oyuncunun kanser tedavisi gördüğü biliniyordu ve 10 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.