Eski çocuk yıldız hayatını kaybetti

2000'li yılların başında popüler dizilerde çocuk oyuncu olarak gördüğümüz Batuhan Berkay Göksu, yaşamını yitirdi.
"Seni Yaşatacağım" dizisinde Can karakterini canlandıran Göksu, usta isimlerle başrolde yer aldı, aralarında Nurseli İdiz, Can Gürzap, Berna Laçin ve Yetkin Dikiciler'in bulunduğu. Çocuk yaşlarda başladığı oyunculuk kariyerini sonlandıran Göksu, yazılımcı olarak çalışmaya başladı. 12 Nisan 2014'te Yasemin Göksu ile evlendi. Eski oyuncunun kanser tedavisi gördüğü biliniyordu ve 10 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.