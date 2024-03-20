Türkan Şoray hastalığına yakalandı

Magazin basınından bir süredir uzak kalan ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, Minik Serçe lakabıyla anılan Sezen Aksu ile bir araya geldiğinde bu anı sosyal medyada paylaştı. Müftüoğlu'nun Sezen Aksu ile çekilmiş fotoğrafı, büyük ilgi gördü ve özellikle Sezen Aksu'nun bileğindeki hastane bandı dikkat çekti.

Magazin yazarı Onur Akay, Sezen Aksu’nun 1 milyonda yaklaşık 10-15 kişide görülen Cushing sendromuna yakalandığını duyurdu. Akay, “Sezen Aksu, 1 milyonda yaklaşık 10-15 kişide görülen hatta Türkan Şoray’da da olan Cushing Sendromu rahatsızlığına yakalandı. " dedi.

Aksu, "Hormonal bir bozukluk olan bu rahatsızlık nedeniyle hastanedeydi. Müftüoğlu'nun paylaştığı o fotoğraf hastanenin kantininde çekilmiş. Aksu, aynı zamanda Check-up yaptırdı ve tüm sonuçları çok iyi çıktı ama Cushing Sendromu önemli bir rahatsızlık ve hayatını kaybedenler oluyor. Büyük sanatçımıza bu rahatsızlığından dolayı acil şifalar ve sağlıklı uzun ömürler dilerim.” ifadelerini kullandı.

CUSHING SENDROMU NEDİR?

Cushing sendromu, vücutta aşırı miktarda kortizol hormonunun üretilmesi sonucu oluşan bir durumdur. Bu durum genellikle adrenal bezlerde ya da hipofiz bezindeki anormal bir büyüme veya tümör nedeniyle meydana gelir.