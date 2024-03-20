"Tüketici güven endeksi arttı"

TÜİK, Mart 2024 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,02 oranında artarak 79,4 oldu. Alt endekslerde, mevcut dönemde hanenin maddi durumu yüzde 0,7 azalarak 66,6, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 0,9 artarak 78,9, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 0,4 artarak 74,9, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 0,5 azalarak 97 değerini aldı.