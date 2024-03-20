- Ekonomi

"Tüketici güven endeksi arttı"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin mart ayında yüzde 0,02 artarak 79,4 olduğunu açıkladı.TÜİK, Mart 2024 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

"Tüketici güven endeksi arttı" mask
Büyütmek için resme tıklayın

TÜİK, Mart 2024 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,02 oranında artarak 79,4 oldu. Alt endekslerde, mevcut dönemde hanenin maddi durumu yüzde 0,7 azalarak 66,6, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 0,9 artarak 78,9, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 0,4 artarak 74,9, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 0,5 azalarak 97 değerini aldı.

# TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi, Mart ayı, TCMB, bir, mart, Tüketici, Türkiye, 2024, açıkladı

20 Mar 2024 - 10:51 DHA Ankara- Ekonomi

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL