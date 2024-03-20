- Asayiş

Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı

Mardin'in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Yusuf Yılmaz (30), ağır yaralandı.

Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı mask
Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı
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Kaza, gece saatlerinde Midyat-Nusaybin kara yolunda kırsal Budaklı Mahallesi çıkışında meydana geldi. 35 AKG 262 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Yılmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Yılmaz, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Yılmaz Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil sürücü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Yılmaz'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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20 Mar 2024 - 10:30 DHA Mardin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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