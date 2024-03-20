Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı

Kaza, gece saatlerinde Midyat-Nusaybin kara yolunda kırsal Budaklı Mahallesi çıkışında meydana geldi. 35 AKG 262 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Yılmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Yılmaz, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Yılmaz Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil sürücü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Yılmaz'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.