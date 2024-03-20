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Ülker Anadolu Baharat serisi, satışa sunuldu

Ülker Anadolu Baharat serisi raflarla buluştu. Seride acı toz biber, tatlı toz biber, karabiber, pul biber, nane, kekik, susam, çörek otu, kimyon, köri, limon tuzu, sumak ve tarçın olmak üzere 13 çeşit ürün bulunuyor. Yeni baharat serisi Bizim Toptan ve Seç Marketler’de satışa sunuldu..

Ülker Anadolu Baharat serisi, satışa sunuldu mask
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Nitelikli üretim alanlarında yetiştirilen ürünlerden elde edilen baharat serisindeki acı ve tatlı toz biber, pul biber, nane, kekik, çörek otu, kimyon, köri ve sumak Anadolu’da üretiliyor. Bizim Toptan Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Direktörü Raşit Çebi, “Ülker Anadolu Baharat” ürünlerinin satışına Bizim Toptan mağazaları ve Seç Marketler’de başladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Nitelikli tohumlardan en iyi üretim metotlarıyla hasat edilen ürünlerden işlenip paketlenerek üretilen ‘Ülker Anadolu Baharat’ serisi, Bizim Toptan’ın geniş erişim ağıyla sofralarımızla buluşuyor. Ürünlerin ortaya çıkış aşamasında şeflerle beraber sayısız test ve uygulamalar yapıldı, duyusal paneller gerçekleştirildi. Üstelik tohum seçiminden ürünlerin raflarla buluşmasına kadar üretimin tamamı uçtan uca kontrol ediliyor, kalite kontrol süreçleri ile tüketici sağlığı önceliklendiriliyor. Seri; tat, koku ve nitelik bakımından baharatta kaliteyi en üst seviyeye taşıyor. Ürünler tazelik, lezzet ve hijyeni uzun süre koruyacak kilitli özel ambalajlarda paketleniyor. ‘Buram buram Anadolu’ söylemiyle özdeşleşen ‘Ülker Anadolu Baharat’ ürünleri, Anadolu mutfağının eşsiz yemeklerinin kokusu ve lezzetini daha da güçlendirecek.”

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20 Mar 2024 - 10:23 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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