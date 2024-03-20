Yavaş: Oy kullanmak herkesin hakkı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçim günü engelli ve yatalak vatandaşları oy merkezlerine taşıyacağız" dedi

Mansur Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde; "Oy kullanmak herkesin hakkı. Seçim günü oy kullanmaya gidemeyecek durumda olan yatalak ve engelli vatandaşlarımızı, özel gereksinime uygun araçlarımızla oy merkezlerine taşıyacağız. 21-28 Mart tarihleri arasında randevu alabilirsiniz."