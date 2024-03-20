Yavaş: Oy kullanmak herkesin hakkı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçim günü engelli ve yatalak vatandaşları oy merkezlerine taşıyacağız" dedi
Mansur Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde; "Oy kullanmak herkesin hakkı. Seçim günü oy kullanmaya gidemeyecek durumda olan yatalak ve engelli vatandaşlarımızı, özel gereksinime uygun araçlarımızla oy merkezlerine taşıyacağız. 21-28 Mart tarihleri arasında randevu alabilirsiniz."
Oy kullanmak herkesin hakkı.
Seçim günü oy kullanmaya gidemeyecek durumda olan yatalak ve engelli vatandaşlarımızı, özel gereksinime uygun araçlarımızla oy merkezlerine taşıyacağız.
21-28 Mart tarihleri arasında randevu alabilirsiniz: https://t.co/UDkeALeKQC pic.twitter.com/cNKpskXtQk
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 20, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.