20 Mar 2024 - 09:58- Siyaset G:

Yavaş: Oy kullanmak herkesin hakkı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, seçim günü oy kullanamayacak durumda olan engelli ve yatalak vatandaşları oy merkezlerine taşıyacaklarını duyurdu.

Yavaş: Oy kullanmak herkesin hakkı mask

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçim günü engelli ve yatalak vatandaşları oy merkezlerine taşıyacağız" dedi 

Mansur Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde; "Oy kullanmak herkesin hakkı. Seçim günü oy kullanmaya gidemeyecek durumda olan yatalak ve engelli vatandaşlarımızı, özel gereksinime uygun araçlarımızla oy merkezlerine taşıyacağız. 21-28 Mart tarihleri arasında randevu alabilirsiniz."

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20 Mar 2024 - 09:58 Ankara- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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